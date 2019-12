Mielipide: Mellakka jälleen Linnanpuistossa?

Westside Events oy on käynnistänyt ensi kesän Mellakka Festivalin markkinoinnin ja pääsylippujen myynnin. Yhtiön mukaan tapahtuma järjestetään Linnanpuistossa 24.–25.7.2020. Valmistelutyöt puistossa ja lähiseudulla aloitettaneen pari viikkoa aikaisemmin.

Viime kesänä festivaalista aiheutui mm. lähiseudulle monenlaisia haittoja ja ongelmia. Esimerkiksi Kustaa III:n kadun varrella puistot välillä Koulukatu–Niittykatu olivat yleisiä vessoja sekä alkoholin ja huumeiden käyttöpaikkoja.

Festariyleisö mekkaloi äänekkäästi alueella aamuyöhön asti. Lisäksi pihoilla käytiin virtsaamassa sekä töhrimässä ja rikkomassa taloyhtiöiden ja asukkaiden omaisuutta.

Mainittu riesa lähiseudulle aiheutui Hämeenlinnan kaupungin ja sen ylimmän johdon myötävaikutuksella!

Lupatarkastaja Miia Metsäalho myönsi 28.6.2019 luvan Mellakan järjestämiselle Linnanpuistossa ajalla 23.–29.7.2019. Asukkaiden näkökulmasta luvan ehdot olivat käsittämättömän huonot.

Lisäksi Metsäalho teki päätöksensä niin myöhään, että kenenkään oikaisuvaatimusta ei ollut mahdollista käsitellä kaupunkirakennelautakunnassa ennen festarin fyysisten valmistelujen aloittamista, eikä mikään ylempi taho kaupungin hallinnossa käyttänyt päätökseen otto-oikeutta (ns. alistusoikeutta). Säädösten mukaan tahoja on useita.

Lupatarkastaja Jani Mantere on ilmoittanut 12.12.2019, että Linnanpuisto on varattu suullisesti ensi kesän Mellakan järjestämistä varten. Varaaminen tapahtui ilman kirjallista päätöstä hakijan toimittaman tapahtumalupahakemuksen perusteella.

Mantereen mukaan lupapäätös tehdään lähialueen asukkaiden ja muiden tahojen kuulemisen jälkeen tammi-helmikuussa.

Westside Events oy:n lupahakemus on julkinen asiakirja. Asukkaiden kuulemistilaisuus on 9.1.2020 kello 18 alkaen Business Parkissa (Raatihuoneenkatu 21). Tilaisuuteen on ilmoittauduttava ennakkoon netissä.

Lopuksi tyhmä kysymys: Miksi Mellakkaa, jonne yleisöä tullee reilusti yli 10 000, ei suunnitella järjestettäväksi Kantolan tapahtumapuistossa?

Leo Leppänen

Hämeenlinna