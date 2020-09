Mielipide: Metsänomistuksessa on keveytensä, mutta myös kurjuutensa

Ostakaa maata sanovat, sitä ei valmisteta enää. Helpommin sanottu kuin tehty. Harvemmin maata on myytävänä, etenkään metsämaata ja etenkään eteläisessä Suomessa. Pohjois- ja Itä-Suomessa tilanne on helpompi.

He, jotka maata omistavat, haluavat yleensä pitää maansa itsellään. Tämä maanomistus on kiinteää omaisuutta ja siitä on syytä pitää huolta.

Jos puhutaan metsämaan omistuksesta, niin siihen liittyy kyllä sekä kurjuutta sekä keveyttä.

Lait ja asetukset otettava huomioon

Keveydessä on hyviä puolia, että voi tehdä maaomistuksellensa mitä haluaa, kunhan ottaa huomioon kaikki lait ja asetukset.

Voi hoitaa metsäänsä, voi suojella sitä tai vain pitää metsänsä omana virkistysmetsänään. Siitä saa myös tuloja.

Kaikenlainen metsäomaisuus vaatii jonkinlaista hoitoa.

Suojelukohteet ovat tietenkin oma lukunsa. Metsä ei ole stabiili eli vakaa. Metsä kasvaa ja kehittyy eli elää omaa elämäänsä.

Myöskin näitä omia virkistysmetsiä olisi hyvä hoitaa metsän ehdoilla, jotta tämä metsä säilyisi virkistyskäytössä myös tulevaisuudessa.

Kurjuuksia: pääomaverot ja tuholaiset

Näihin metsänomistamisen kurjuuksiin kuuluvat pääomaverot ja kaikenlaiset tuholaiset. Pääomavero tänä päivänä vie metsänomistajan kukkarosta 30 tai 34 prosenttia verottajalle jokaisesta myydystä kuutiometristä.

Tämä lakiuudistus vuonna 1993 vei mielestäni pohjan kannattavalta metsätaloudelta.

Tietenkin metsänomistaja voi vähentää kaikki metsätalouteen kohdistuvat menonsa. Kaikilla metsänomistajilla ei kylläkään ole paljon, mitä vähentää verotuksessa.

Metsänomistuksen kurjuuksiin kuuluu myös valtavasti riskejä. Ilmastonmuutos tuo tulleessaan uhkia Suomen kuusikoille kuin myös männiköille.

Eteläisten ilmavirtausten myötä Suomeen tulee uusia tuholaisia, jotka saastuttavat meidän metsiämme. Metsänterveyteen on nyt ihan tosissaan kiinnitettävä huomiota. Metsien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä.

Terveet, hyvin kasvavat metsät torjuvat tuholaisia paremmin kuin hoitamattomat metsät. Esimerkiksi harvennukset ovat metsänhoidollinen toimenpide. Ne täytyy tehdä riippumatta markkinahinnasta.

Marja Tolonen

Hausjärvi