Mielipide: Mihin vedetään raja – Voiko ihminenkin olla vieraslaji?

Maanantain 6. kesäkuuta Hämeen Sanomien sivuilla otettiin monesti esiin niin sanotut vieraslajit, olivatpa ne kasvi- tai eläinkuntaa. Tähän vieraslajien käsitteeseen törmää tiedotusvälineissä melkoisen usein, sanoisin jopa säännöllisesti.

Eräs keskeinen esimerkki on kurttulehtiruusu eli Rosa rugosa, jota yhteiskuntamme eri toimijoiden toimesta on istutettu eri puolille maata esimerkiksi teiden vierille ja erilaisiin aitarakennelmiin, ja nyt se on julistettu ns. vieraslajiksi, joka pitäisi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti poistaa kasvustostamme.

Samoin on lupiinin eli Lupinus polyphyllys laita. Tämä kohta tienvarsiamme kaunistava monivärinen kukkanen on saanut myös osakseen epiteetin vieraslaji.

Näin on käynyt monille kasveille ja samoin on osa eläimistäkin joutunut luokitelluksi viraslajiksi. Uusin tässä vieraslajien eläinten ryhmässä edustaa valkohäntäpeura eli Odocoileus virgginianus. Tosin sitä vasta harkitaan vieraslajiksi julistamisella.

Mutta millä oikeudella me ihmiset voimme sanoa eläimiä tai kasveja vieraslajeiksi? Eihän siitä ole niin pitkälti kun ihminenkin tuli ensimmäistä kertaa nykyisen Suomen maaperälle. Olemme ehkä sittenkin se pahin vieraslaji.

Mutta sitten tulee kysymys ihmisestä. Olenko minä vieraslaji? Isoisäni isä oli Ukrainan juutalainen, eli olen Y-geenin perimältä askenaasi juutalaisten heimoa ja sukua. Tämä on meille paljastunut uusimpien geenitutkimusten myötä.

Kun lisäksi äitini esi-isät ja -äidit ovat tulleet mikä mistäkin päin Eurooppaa, niin olenko minäkin siis vieraslaji?

Herää kuitenkin tästä vieraslajien metsästyksestä ja jopa vainosta melkoinen huoli. Voinko minä nauttia vanhuuteni turvassa ja ilman häiriöitä, sillä jos tuo vieraslajien kitkemisen into leviää myös ihmisiin, niin silloin varmaan olan vaarassa. Näin minua ei pelasta mikään eikä kukaan.

Toivottavasti tulemme järkiimme ja annamme kaikkien kukkien kukkia, kaikkien eläinten jatkaa eloaan ja ihmisten vanheta kohden kaunista vanhuuttaan, siis ilman pelkoa ja turhaa kärsimystä mahdollisesta tulevasta kohtalosta.

Ossi Lehtiö

Tervakoski