Mielipide: Mikä ohjaa väkisin tehtyä päätöstä? – Otetaan aikalisä ja tehdään oikeasti kaupunkilaisia palveleva pyörätie

Sibeliuksenkadun pyörätiepäätöstä ollaan toimeenpanemassa pian ja väenvängällä. Kyllä, keskustaan pitää saada toimiva pyöräilyverkosto. Kyllä, muitakin vaihtoehtoja on ja ne on selvitettävä. Kyllä, kokonaisuus on huomioitava.

Totta, päätös on tehty jo vuonna 2018. Ajat ovat muuttuneet ja Keskustavisio 2035, joka laadittiin ohjaamaan keskusta-alueen kehittämistä kokonaisuutena, on vahvistettu vasta pyörätiepäätöksen jälkeen.

Onko tehty vaikuttavuusarvio, jossa selvitetään hankkeen vaikutus alueen asukkaisiin, yrittäjiin, asiakkaisiin, kiinteistöjen omistajiin (taloyhtiöihin ja muihin toimijoihin), entä keskustan kehittymiseen?

Vai ohjaako asiaa nyt noin 1,37 miljoonan euron luvattu valtionapu?

Sibeliuksenkadulla on monia kivijalkayrittäjiä, kaksi isoa terveyspalveluita tarjoavaa yritystä, toimistoja, ravintoloita ja asuntoja.

Taloyhtiö on toimiva yksikkö

Asukkaat ja yrittäjät asuvat ja toimivat kadun varrella sijaitsevissa taloyhtiöissä, he maksavat korvausta asunnoistaan ja toimitiloistaan joko vuokrana tai vastikkeena.

Näin taloyhtiö on toimiva yksikkö, joka selviytyy kiinteistöönsä kohdistuvista maksuista kuten muun muassa kiinteistöveroista. Entä, jos vuokralaiset lähtevät taloista?

Asukasosakkaat joutuvat ottamaan vastuulleen suurempia maksuja tai vaihtoehtoisesti yrittävät päästä asunnostaan eroon.

Taloyhtiöt rapistuvat, keskusta näivettyy

Taloyhtiölle tulee maksuvaikeuksia. Taloyhtiöt rapistuvat. Asuntojen ja liiketilojen hinnat romahtavat. Keskusta näivettyy.

Kyllä, pyörätiesuunnitelma vaikuttaa tähän.

Tuollaisenaan se vie vilkkaalta kadulta 42 pysäköintipaikkaa, joita palveluiden tarjoaminen sekä alueella työskentely ja asuminen kipeästi tarvitsevat.

Ei ole osoitettu korvaavia parkkipaikkoja

Korvaavia paikkoja ei ole osoitettu. Ei riitä lausahdus, että kyllä 100–200 metrin päässä on paikkoja, voihan autoilija kävellä – kaikki eivät voi.

Jo nyt on riittävästi haasteita saada keskustan tiloihin toimijoita. Osa nykyisistä toimijoista seuraa tilannetta ja suunnittelee muuttoa tälläkin hetkellä.

Kyllä, haluamme, että vireys säilyy ja lisääntyy ihan kaupunkimme ytimessä.

Ja kyllä, tällä on vaikutusta moniksi vuosiksi eteenpäin.

Otetaan aikalisä ja selvitetään vaihtoehdot

Pyöräilyn edistäminen ja mahdollistaminen keskusta-alueella etelä-pohjoissuunnassa osoitetuilla, omilla, eriytetyillä pyörätieväylillä on ilman muuta kannatettavaa.

Suunnitelmia ei kuitenkaan voida toteuttaa muiden keskustakäyttäjien ja -toimijoiden huomiotta jättämisellä. Otetaan aikalisä ja käsitellään muutkin vaihtoehdot.

Tehdään oikeasti laadukas pyörätie

Tehdään perusteltu, turvallinen ja oikeasti laadukas pyörätie kaikille hämeenlinnalaisille.

PS. Viime vuosien hintojen nousun vuoksi avustuksena saatava 1,37 miljoonan euroa kattaa ehkä vain kolmasosan koko hankkeen toteutuskustannuksesta.

Miljoonia vielä menee veronmaksajien pussista.

Reetta-Maria Tolonen-Salo

keskustan osakkeenomistaja ja yrittäjä

Hämeenlinna