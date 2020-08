Mielipide: Minne mahtuisivat areenan autot?

Hämeensaareen suunnitellun uuden areena-hankkeen esityksessä sen pysäköintitarpeeksi on arvioitu noin 400 autopaikkaa. Areenan tapahtumien aikaista pysäköintiä ei noissa luvuissa ole otettu huomioon.

HPK:n otteluiden aikaisia pysäköintimääriä on selvittänyt Roope Pitkänen Hamkin liikennealan opinnäytetyössään vuonna 2015. Selvityksen mukaan otteluiden aikana lähipysäköintialueilla ja -kadunvarsilla oli keskimäärin 1 064 autoa ottelua kohden. Näihin määriin päästiin 3 772 hengen yleisökeskiarvolla.

Uuden areenan otteluiden aikaiseksi yleisökapasiteetiksi on kaavailtu 5 500 henkeä. Miten otteluiden aikainen pysäköinti on ajateltu järjestää?

Nykyisistä parkkipaikoista valtaosa poistuu

Täytyy muistaa, että Hämeensaaren pysäköintipaikoista valtaosa poistuu tulevaisuudessa yleisestä käytöstä Engelinrannan suunnitelmien myötä.

Kysymys on oleellinen myös Hämeenlinnan ydinkeskustan pysäköintiratkaisujen logiikan kannalta.

Virkamiesten ja päättäjien toimesta on väitetty, että Kaivoparkki on keskustan pysäköintiratkaisuksi liian kaukana. Kaivoparkin ja torin välinen kävelymatka on karttasovellusten mukaan 650 metriä.

Kävelyetäisyydet ovat liian pitkiä?

Miten tämä liittyy areena-hankkeeseen? Ainakin niin, että Hämeensaaren mahdollisen areenan pysäköintiratkaisuiksi ei tällä ajatusmallilla kelpaisi sen paremmin Kaivoparkki kuin mahdollinen toriparkkikaan, koska kävelyetäisyys Hämeensaaresta niin torille kuin Kaivoparkkiinkin on 650 metriä.

Areenahankkeen toteutus nyt suunnitellulle paikalle, alimitoitettuine pysäköintiratkaisuineen, toisi toteutuessaan kasvavan paineen pysäköintiratkaisusta Hämeensaareen.

Mikäli toriparkin väitetään soveltuvan Hämeensaaren areenan otteluiden aikaiseksi pysäköintiratkaisuksi, loogisesti myös Kaivoparkin pitäisi kelvata. Samalla tulisi ikään kuin tunnustaneeksi, että Kaivoparkki tyydyttäisi myös keskustan asiointipysäköinnin tarpeet.

Miten ja millä logiikalla yhtälö siis ratkaistaisiin? Minne laitettaisiin otteluiden ajaksi se reilut 650 autoa, joille ei ole parkkipaikkoja mietitty lainkaan?

Kimmo Kautio

(ps.), Hämeenlinna