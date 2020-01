Mielipide: Missä huumori, ymmärrys, kyky kuunnella?

Fantastista, sanoi Suomen pääministeri Jyrki Katainen viime vuosikymmenen alkupuolella kerta toisensa jälkeen.

Fantastista, kun meni hyvin. Melko fantastista, kun meni vähän huonommin.

Me yksioikoiset suomalaiset vähän naureskelimme Jyrki-pääministerin fantastista-analyysiä. Naureskelimme turhaan. Kyllä tasavallan hallituksen päämiehen tuleekin nähdä ja yllyttää muitakin näkemään asiat optimistisessa valossa.

Pessimistiset mielipiteet ovat helppoja esittää, mutta ne johdattavat päätöksentekoa huonoon suuntaan.

Niinistön puheessa ei selventämistä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti uudenvuoden puheessaan huomiota maassa kasvaneeseen keskinäiseen kyräilyyn, suoranaiseen vihan lietsontaan, tahalliseen väärin ymmärtämiseen ja retoriikan kovenemiseen julkisessa keskustelussa.

En lähde tässä hänen sanojaan tarkemmin muistamaan enkä toistamaan, enkä myöskään selventämään, koska niissä ei ole mitään selventämistä.

Valtionpäämiehen viesti kansalaisille oli täysin selvä ja oikea. Suomalaisten on tultava toimeen toistensa ja itsensä kanssa.

Monenlaisia vaikeuksia riittänyt

Toki Suomessa on monia ja monenlaisia vaikeuksia. On ollut esimerkiksi vuosikymmeninen riita sote-uudistuksesta, mutta näköpiirissä on, että sekin riita hoituu jo tällä vaalikaudella.

Tulonjako alkaneella kevätkaudella on tosi ”haasteellista”. Varsinkin matalapalkkaisilla hoiva- ja hoitotyön tekijöillä on täysi oikeus vaatia ja saada korjausta palkkatasoihinsa.

Sama asia koskee mm. pitkän ja rahaa vaatineen koulutuksen saaneita opettajia.

Edellisen vaalikauden aikaisen Sipilän hallituksen aikana valtion velkataakkaa onnistuttiin vähentämään.

Siihen on tähdätty, että valtion velka poistetaan kokonaan. Yritys on tietysti oikea, mutta jos matalapalkka-alojen työntekijöiden toimeentuloa ei muuten saada mitenkään järjestetyksi, sitten on tehtävä uudestaan velkaa. Valtion on kyettävä tukemaan ahdinkokuntia.

Velanotto ei ole suurin synti

Ei velanotto ole kovin suuri synti. Se on synti, jos ihmiset eivät kykene hankkimaan kunnollisia asuntoja ja ostamaan itselleen ja lapsilleen riittävästi ruokaa.

Se on tosi iso synti, jos pienillä eläkkeillä elävät ikäihmiset joutuvat yhä vielä pohtimaan, riittävätkö rahat lääkkeisiin ja ravintoon.

Monella maalla on suhteellisesti ja absoluuttisestikin Suomea suuremmat velat. Silti esim. EU-maissa ja läntisessä supervaltiossa Yhdysvalloissa (joka on maailman suurin velallinen ja joka käyttää vuosittain 600 miljardia euroa puolustusmenoihinsa) kadehditaan Suomea terveydenhoidosta ja lasten ja opiskelijoiden ilmaisen koulutuksen tasosta.

Viimeistään 2020-luvulla suomalaisten on tarvis lopettaa toistensa syyttäminen, toistensa haukkuminen ja toistensa pilkkaaminen somessa ja kaikkialla. On opeteltava positiivista ajattelua.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna