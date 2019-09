Mielipide: Miten kansalaisten turvallisuus taataan tulevaisuudessa?

Etelä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi taannoin työsuojeluvalvontojensa tuloksia koskien Hämeen poliisin henkilöstöä. Karu lopputulema tuloksista oli poliisien uupuminen työtaakkansa alle. Työkuorman todettiin olevan aivan liian suuri henkilöresursseihin nähden.

Olemme saaneet kuulla myös poliisien vasteaikojen selkeästä kasvusta, joka tarkoittaa yksittäisen kansalaisen osalta pidempää odotusaikaa avun saamiselle.

Suurelta osalta tähän vaikuttavat myös liian pienet henkilöstöresurssit poliisin kenttätyössä.

Samoin rikostutkinta ja etenkin niin sanottujen päivittäistutkintojen laatu ja tutkinta-ajat ovat huolestuttavasti pidentyneet.

Luottamus poliisiin on maassamme ollut perinteisesti korkealla tasolla mutta nyt nämä edellä mainitut seikat, sekä lisäksi julkisuudessa laajasti käsitellyt poliisien rikosepäilyt ja jopa tuomiot ovat vakavasti rapauttamassa kansalaisten uskoa poliisiin.

Vankilaviranomaiset raportoivat suurista ongelmista työpaikoillaan ja jatkuvasti lisääntyvästä väkivallan uhasta, jonka on osoitettu johtuvan henkilöstövajeesta. Listaan voidaan vielä lisätä tullin ja rajavartiolaitoksen henkilökunta.

Sairaanhoitajat, ensihoitajat, lähihoitajat, lääkärit sekä palomiehet kärsivät täysin samoista ongelmista. Lääkärien saanti etenkin julkiselle puolelle on hankalaa, sairaan- ja lähihoitajat lähtevät muihin töihin ja palomiehet uupuvat pienien resurssien alle.

Nyt puhutaan Suomen turvallisuuden kannalta elintärkeistä toiminnoista. Miten taataan kansalaisten turvallisuus tulevaisuudessa?

Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja tarve kouluttaa poliiseja, sairaanhoitajia, ensihoitajia sekä etenkin lähihoitajia on huutava. Millä keinoin turvaamme tulevaisuudessa kansalaisten turvallisuuden? Mistä saamme lisää hoitajia, pelastajia sekä esitutkintaviranomaisia?

Näistä aloista on tehtävä houkuttelevia. Palkkaus on saatava työn vaativuutta vastaavalle tasolle ja säästötoimet sosiaali- ja terveys-, sisä-, sekä valtionvarainministeriön turvallisuutta koskevilta momenteilta on saatava loppumaan.

Juha Hiltunen

(vas.), sairaanhoitaja

Riihimäki