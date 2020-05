Mielipide MTK:sta: Kriisi palauttaa uskon maatalouteen

Kalle Lähteenkorva Janakkalasta otti esiin hyvin tarpeellisen puheenaiheen, maatalouden (HäSa 30.4.).

Maatalous onkin kristillisen kirkon ja sairaanhoidon ohella yksi niistä kolmesta tukijalasta, jotka kannattelevat yhteiskuntaa hädän hetkellä. Mitä tiukempi paikka, sitä selvemmin tämä näkyy.

Maatalous työllisti hyvin merkittävän osan kansasta edellisen vuosisadan puoliväliin saakka. Se oli elinkeino sanan varsinaisessa merkityksessä.

Sanonnan mukaisesti oli aivan totta, että ”joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä”.

Suomen ja muun maailman väestömäärä ja sen mukavuudenhalu ei mitenkään enää mahdollista laajamittaista omavaraistaloutta. Ruuan tuottajat ovat vähemmistö, joka ruokkii enemmistön.

Huoltovarmuuden keskeisiä hyödykkeitä

Omavarainen yhteiskunta tuottaa maan rajojen sisällä huoltovarmuuden kannalta keskeiset hyödykkeet – kaikkein keskeisimpänä ruoka. Tästä ollaan nyt syystäkin huolissaan.

Ulkomailta tuleva kausityövoima on siltä kannalta kuitenkin vähemmän keskeistä, sillä peruselintarvikkeita kuten viljaa, perunaa ja lihaa meillä tuotetaan valtaosin kotimaisin voimin.

Julkisuudessa puhuttu kausityövoiman pula koskee lähinnä hedelmien, marjojen ja vihannesten tuotantoa, jotka ovat osaltaan hyvin tärkeä osa ravitsemusta.

Niiden tuottaminen vaatii paljon henkilötyövuosia lyhyellä aikavälillä ja usein kaukana kasvukeskuksista.

Ulkomailta ei tule halpatyövoimaa

Ulkomainen työvoima ei ole halpatyövoimaa, sillä se saa työmarkkinajärjestöjen sopimien työehtosopimusten mukaisen palkan.

Sen sijaan meillä on koko yhteiskuntaa koskeva ongelma työvoiman ja työn kohtaamisessa: jos työttömyysetuus on käytännössä lähes sama kuin vaikka marjatilan työstä saatava palkka, niin parin kuukauden pätkän ulkotyötä säässä kuin säässä tarjoava marjatila jää usein toiseksi siinä kilpailussa.

Ulkomailta kuten Ukrainasta tuleva taas vertaa palkkaa kotimaansa ansaintamahdollisuuksiin.

Kriisit pakottavat muutoksiin, jotka voivat olla myönteisiäkin.

Nyt on havahduttu kotimaisen ruuan tuotannon ja riittävyyden varmistamiseen. Tämä on epäilemättä yhteiskunnan tärkeimpiä intressejä, johon jokaisella on vaikuttamismahdollisuus kaupassa valintoja tehdessään.

Verkkopalvelu töitäsuomesta.fi puolestaan välittää niitä paljon puhuttuja kausitöitä.

Kari Aikio

aluepäällikkö, MTK Häme