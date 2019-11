Mielipide: Myllymäen koulun kohtaloa ei saa painettua maton alle

Hämmentyneenä, vihaisena ja epäuskoisena olen viime päivinä lukenut, mitä eri foorumeissa on kirjoitettu Myllymäen koulusta ja Seminaarin vuokrasopimuksista.

Tämä kaikki on ikävää niin Myllymäen kuin Seminaarin koulunkin perheille ja erityisesti lapsille, jotka näitä kouluja käyvät.

On väärin, että lapset kärsivät virkamiesten tekemistä, voisiko sanoa, harkitsemattomista päätöksistä.

Kaupungilta on odotettu selvitystä Seminaarin tilanteesta. Kun kaupunkilaiset eivät saa informaatiota mistään ja keneltäkään, alkaa tulla tunne salailusta ja välttelystä. Mitä ei ole kirjattu, ei ole olemassa.

Kouluverkkopäätöksiin ei voi luottaa

Seminaari kärsii sisäilmaongelmista ja turhan kalliista vuokrista. Myllymäen koulu on jälleen lakkautusuhan alla ja vain siksi, että Seminaarin vuokrien aiheuttamaa menoerää yritetään tasoittaa.

On käsittämätöntä, että tehtyihin kouluverkkopäätöksiin ei voi luottaa. Eikö Seminaarin tilanne ollut jo silloin tiedossa, kun Myllymäen koulu päätettiin puolitoista vuotta sitten tehdyssä selvityksessä säilyttää?

Missä ovat perustelut mustaa valkoisella?

Olisi kiva kuulla perustelut, ihan mustaa valkoisella, miten Myllymäen koulun ahtaminen Seminaarille säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Oma lapseni aloitti Myllymäessä ensimmäisen luokan syksyllä. Haimme ja ihan erityisesti toivoimme, että lapsemme pääsee pieneen kouluun, joka olisi hänelle kaikkein paras oppimisympäristö.

Pienessä koulussa on parempi oppimisrauha

En ymmärrä villitystä suurkouluista ja avoimista tiloista. Lasten yksilölliset tarpeet tulevat paremmin huomioiduiksi pienemmässä koulussa ja lapset saavat oppimisrauhan omissa luokissaan.

Lisäksi Myllymäki on sisäilmaltaan terve, toisin kuin Seminaari. Pahimmassa tapauksessa lapset joutuvat sieltäkin väistötiloihin, mikä ei ainakaan vähennä kuluja.

Olen paljasjalkainen hämeenlinnalainen. Myllymäen koululla on aina ollut kaupungissa hyvä maine ja se on ollut pidetty koulu. Koulussa on noin 260 oppilasta eikä kaikkia halukkaita edes voida ottaa oppilaiksi. Oppilasmäärän väheneminen ei ainakaan käy perusteluksi lakkauttamissuunnitelmille.

Pitää seisoa mainosten takana

Hämeenlinnaa mainostetaan lapsiystävällisenä kaupunkina ja hyvä niin, jos kaupungin johto vain seisoisi tämän mainoksen takana. Koulujen lakkauttaminen, tyhjä keskusta ja suurkoulujen muodostaminen eivät houkuttele tänne ketään.

Tätä asiaa ei saa painettua maton alle sillä, että siitä vaietaan. Päätöksenteon ja siitä informoimisen pitää olla avointa ja läpinäkyvää, jotta voimme luottaa niihin ihmisiin, joita olemme valinneet päätöksiä tekemään. Nyt on kyse meidän lastemme hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta.

Piia Tjukanov-Heinonen

Myllymäen ekaluokkalaisen äiti

Hämeenlinna