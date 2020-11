Mielipide: Noustaan vastustamaan sosiaalisen median valtaa

Sosiaalinen media on tärkeä osa elämäämme, mutta sillä on negatiivinen puoli, josta ei puhuta tarpeeksi. Sen vaikutukset ovat voimakkaampia kuin ajattelemme ja ulottuvat elämän jokaiselle alueelle. Internetin käyttöä ohjaava kasvatus ja medialukutaito eivät enää riitä, vaan muutoksen täytyy koskea koko yhteiskuntaa.

Lähes jokainen meistä on huomannut, kuinka moni päätyy istumaan jopa tunteja selaillen erilaisia sosiaalisen median sovelluksia.

Unen ja säännöllisen urheilun määrä usein vähentyy. Jokainen kyllä tietää, kuinka uni on tärkeä osa oppimista, työntekoa sekä keskittymistä, mutta sitä ei silti osata arvostaa, sillä usein vaikkapa Facebookin tarkastus vie useita tunteja iltaisin.

Säännöllinen urheilu on samanlainen asia.

Some muuttaa meitä huomaamattamme

Sosiaalinen media muuttaa meitä myös muulla tavoin – myös huomaamattamme. Sellaiset muutokset, joihin emme kykene itse tietoisesti vaikuttamaan, ovat erityisen kavalia. Ajattelemme esimerkiksi usein, kuinka se riittää, että katsoja huomaa vaikkapa joistakin täydellisistä Instagramin kuvista, että niitä on selkeästi muokattu.

Todellisuudessa aivomme vertaavat meitä sekä omaa elämäämme alitajuisesti kaikkeen, mitä näemme.

Tämän aivoissa tapahtuvan tiedostamattoman vertailun myötä jo hyvin pienten lasten, nuorten ja aikuistenkin käsitys omasta kehosta saattaa muuttua ja myös käsitys normaalista kehosta saattaa muuttua.

Kuinka tärkeiksi tykkäykset muodostuvatkaan

Tällainen muutos voi kuulostaa vähäpätöiseltä, mutta tällaiset oman kehon kokemiseen liittyvät muutokset ovat juuri sellaisia, jotka voivat ääritilanteissa vaikuttaa esimerkiksi syömishäiriöiden ja monen muun vakavan mielenterveysongelman syntyyn.

Sosiaalinen media voi muodostua myös addiktioksi, ja on yleistä, ettei edes huomata, kuinka tärkeäksi vaikkapa tykkäykset muodostuvat. Hyvinkin moni nuori ja aikuinen voi myöntää poistaneensa päivityksiä tai julkaistuja kuvia, koska ne eivät ole menestyneet tarpeeksi hyvin.

Vaikuttavatko tykkäykset mielialaasi?

Se, että tykkäysten määrä voi vaikuttaa hyvinkin vahvasti mielialaan ja omaan käsitykseen itsestä sekä jopa kuvaan siitä, onko itse tärkeä, on erittäin hälyttävää. Onko sosiaalinen media muuttumassa siis valheiden verkoksi, jonka ympärillä oleva oikea elämä ei ole ihmiselle enää merkityksellistä?

Kuitenkaan emme voi syyttää pelkästään itseämme ikuisesta sosiaalisen median selailusta, sillä jokainen sovellus on muokattu niin koukuttavaksi kuin on vain mahdollista, ja tämä on osa ongelmaa, joka tarvitsee kipeästi ratkaisua.

Koukussa mielihyvähormoniin

Syytä siihen, miksi koukutumme sosiaaliseen mediaan niin helposti, voimme etsiä jälleen omista aivoistamme. Koukuttumisen syy on dopamiini eli monesti mielihyvähormoniksi kutsuttu hormoni, jota erittyy joka kerta, kun tapahtuu jotain, minkä aivomme lukevat hyödylliseksi.

Sosiaalinen media on paikka, jolla on monet kasvot. Se on tarjonnut meille monipuoliset hyödyt, ja sosiaalisen median yritykset ovat kehittäneet tärkeitä sovelluksia ja yhteyksiä, joiden myötä maailmamme on kehittynyt.

On hyvä herätä todellisuuteen

Jokaisen meistä onkin hyvä herätä todellisuuteen ja käydä läpi, mitä sovelluksia itse kukin seuraa, ja todella miettiä, ovatko ne kaikki hyväksi mielenterveydellemme. Muistaa täytyy sekin, kuinka jokaisella mahdollisella alustalla ei tarvitse olla yhtä aktiivinen ja jo sekin auttaa ajankäytön hallinnan kanssa.

Sosiaaliseen mediaan liittyvien uhkien viesti pitää nostaa myös päättävien tahojen tietoon. Sosiaalisen median valtaa pitää hillitä yhteiskunnassamme, ja siihen tarvitsemme jokaisen meistä.

Aada Riihimäki

lukiolainen

Janakkala