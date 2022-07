Kevät ja kesä ovat olleet poikkeuksellisen runsasvetisiä. Hämeen Sanomissa (12.7.) mainittiin Iso-Roineen pinnan olevan ajankohtaan nähden noin 20 senttiä tavanomaista korkeammalla . Siis heinäkuun puolivälissä!

Äkkiä lukien ei tunnut yhtään miltään. Kivaahan se on kun matalissakin järvissä on kerran kunnolla vettä.

Mutta kun sitä vettä on myös siellä missä sitä ei pitäisi olla: rantaniityillä, pelloilla ja jopa tilusteillä. Niin paljon, että ojitusyhteisön pumput eivät enää perässä pysy.

”Normaali”vuosina on viljelysmaat saatu käyttökuntoon huhti–toukokuussa. Nyt ei puhettakaan. Pumput ovat käyneet jatkuvasti kohta kolme kuukautta eikä vieläkään loppua näy.

Olen ollut yhteydessä muun muassa Pirkanmaan ely-keskukseen, josta on saatu hyviä neuvoja, mitä voisi tehdä. Kun keskustelu on kääntynyt Valkeakosken yläpuolisten vesistöjen säännöstelyyn, on vain todettu, että se on tosi vaikea asia ja voisi aiheuttaa mittavia korvausvaatimuksia.

Kysyn, miksi sitten voidaan aiheuttaa mittavaa taloudellista haittaa maanomistajille ja viljelijöille vain sen takia, että joskus aikoinaan on viety läpi järjestelmä, joka hyödyttää vain Valkeakosken voimalaitosta ja Yhtyneet Paperitehtaat oy:tä?

Ehdotankin, että vaikeuksista huolimatta ryhdytään välittömästi valmistelemaan vanhan sopimuksen purkamista ja kyseisten vesistöjen saattamista säännöstelyn piiriin.

Sillä välin viesti Valkeakoskelle: luukut auki ja ajoissa!

Mauri Koivisto

Hauhon Kalailasta