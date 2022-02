Mielipide: OAJ haluaa Suomesta paremman paikan oppia – Opettajien palkkataso on nähtävä investointina

Hämeen Sanomien pääkirjoituksessa (24.2.) kommentointiin OAJ:n esiin nostamia tietoja opettajien uupumuksesta ja siitä, miten paljon suomalaiset arvostavat opettajien tekemää työtä.

Kyllä, Suomessa ollaan hyvinkin yksimielisiä siitä, että opettajien työ on arvokasta koko yhteiskunnalle ja että työ on vaativaa ja vastuullista. Ja samalla tänäänkin yli 60 prosenttia opettajista kokee, että töitä on liikaa, ja yhtä moni harkitsee jopa alanvaihtoa.

Pääkirjoituksessa näiden tietojen kertomista kutsuttiin OAJ:n ”härskiksi työmarkkinapolitiikaksi”. Onkin ihan totta, että OAJ:n tehtävä on puolustaa jäsentensä etua.

Minä kuitenkin uskon, että on ihan koko Suomen etu, että Suomi on maailman paras paikka oppia, opettaa ja tutkia, eikä se onnistu ilman motivoituneita ja korkeasti koulutettuja opettajia.

Opettajien arvostus on jäänyt juhlapuheisiin

Vaikka opettajia arvostetaan juhlapuheissa, arvostus ei välity opettajille asti. Eikä oikeastaan ihme.

Mitä Suomessa tehtiin läpi 2010-luvun, kun oltiin huolissaan julkisesta taloudesta? Leikattiin koulutuksesta ja tutkimuksesta. Opetuksen resursseissa olemme edelleen kaukana esimerkiksi muiden Pohjoismaiden perässä.

Entä mikä on työnantajien viesti opettajille kaksi vuotta kestäneen ja monille lisätyötä tuoneen koronapandemian jälkeen, kun tulisi aika osoittaa arvostusta myös ostovoimaa turvaavilla palkankorotuksilla? Ei ole varaa.

Hyvänen aika! Ruotsissa opettajapulaan herättiin vasta, kun kymmenet tuhannet olivat jo vaihtaneet alaa. Suomella ei ole varaa toistaa Ruotsin virheitä.

Opettajien palkkataso pitää nähdä investointina

Eri tutkimukset osoittavat selvästi laadukkaan koulutuksen hyödyttävän niin yksilöä kuin yhteiskuntaa. Siksi olisi vihdoin aika puhua varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksesta sijoituksena eikä pelkkänä kulueränä.

Myös opettajien palkkataso pitäisi nähdä investointina siihen, että meillä on tulevaisuudessakin osaavat ja korkeasti koulutetut opettajat, joiden aikaan saamia oppimistuloksia ihmetellään ja ihastellaan ympäri maailman.

Opettajat haluavat inhimillisiä työoloja

OAJ ja opettajat eivät vaadi kuuta taivaalta, vaan sitä, että työolot olisivat inhimilliset, opettajat voisivat keskittyä opettamiseen ja että heidän palkkakehityksensä ei enää jäisi jälkeen muista aloista. Kohtuutonta? Mielestäni ei.

Isoin ongelma Suomen tulevaisuuden kannalta ei nimittäin ole se, että OAJ nostaa esiin tutkimustuloksia opetusalan ammattilaisten arjesta. Todellinen ongelma on se, mitä luvut paljastavat: työmäärä on kasvanut valtavasti, mutta palkassa se ei näy.

Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen. Tästä korvaamattomasta työstä on aika saada kunnon korvaus.

Heikki Pölönen

viestintäpäällikkö

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ