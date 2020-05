Mielipide: Oivalletaan, mikä on tärkeää – Hämeensaaren suunnitelmia pitää voida muuttaa

Nyt ollaan jo aika pitkällä Hämeensaaren suhteen. Lapsille on riemukas leikkipuisto, muille erilaisia kuntoiluvälineitä, koripallo- la lentopallokentät. Kaarevassa osassa on istumakiviä ja nurmikkoa.

Muutama penkkikin on rantatien varressa. Nyt vielä on tulossa kesäkahvila, jota moni Hämeensaareen on toivonutkin.

Hämeensaaressa oleskellaan jo nyt mielellään, mutta vielä paremmin siellä viihdyttäisiin, jos siellä olisi enemmän penkkejä.

Enää ei tarvita kuin viihtyisä puisto kauniine istutuksineen, suihkulähteineen, joita viehättävissä puistoissa on, ja puitten taimia, jotka kasvettuaan antavat viileää varjoa puistossa viihtyville ja sen läpi kulkeville.

Hieman puistoa on vielä olemassa

Vielä onneksi itäreunassa on joitakin puita kaatamatta, joten hieman puistoa on jo olemassa. Jatkettakoon siitä kohti moottoritietä Citymarkettiin saakka. Puisto ei valmistu hetkessä, mutta hyvää kannattaa odottaa.

Jos Paasikiventien varteen on pakko rakentaa Hesburgerin ja huoltoaseman paikoille, olkoon rakentaminen maltillista, matalaa ja väljää, vanhaan historialliseen pikkukaupunkiin sopivaa. Kauneusarvot rakennusten ulkonäössä kuuluvan kunniaansa!

Olkoon kaupunki omanlaisensa, ei suurempiaan matkiva. Hämeenlinna on ja tulee olemaan pikkukaupunki. Siinä on tämän kaupungin arvo ja arvokkuus.

Hämeenlinnalaiset eivät ansaitse rangaistusta

Ei voi olla niin, että kaupungin on pakko antaa lupa rakentaa niitä tiheäksi ryppääksi suunniteltuja korkeita rakennuksia ja areenaa. Eivät hämeenlinnalaiset sellaista rangaistusta ansaitse.

Yliampuvia suunnitelmia pitää voida muuttaa. Asukkaat tarvitsevat parempaa. Kyllä Hämeenlinnalla on oltava varaa jättää Hämeensaaren alue massiiviselta rakentamiselta vapaaksi.

Hämeensaari on kaupunkilaisten virkistysalue. Eihän se voi olla joidenkin sijoitus- ja keinottelukohde? Eihän?

Mikä on pienelle ihmiselle tärkeintä?

Koronan jälkeen maailma ihan varmasti muuttuu. On nähty, miten hauras on suurikin.

Oivalletaan, mikä pienelle ihmiselle on tärkeintä.

Olen iloinen, että nyt monissa ihmisissä on herännyt kiinnostus kehittää kaupunkia suuntaan, mikä tämän kaupungin asukkaille on hyväksi. Näitä asioita on hyvä pitää vireillä ja esillä.

Maija Koivula

Hämeenlinna