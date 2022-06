Mielipide: On muistettava, että nyt puhutaan hyvinvointialueesta, ei kuntarajoista

1.6. Kari Marttinen ilmaisi Hämeen Sanomissa oman ja tervakoskelaisten huolen Tervakosken terveysasemasta. Luulen että kaikilla Kanta-Hämeessä on yhteinen huoli siitä, millaisia ratkaisuja päättäjät tekevät.

Nyt on kuitenkin muistettava se, että puhumme hyvinvointialueesta, ei enää kuntarajoista. Jos katsomme karttaa, niin hahmottuu selkeästi kolme terveyskeskus-terveysasemarypästä: eteläinen, pohjoinen ja läntinen.

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Riihimäki, Hausjärvi, Loppi ja Tervakoski ympäristöineen. Eteläisellä alueella on neljä asemaa, joissa on lääkäreitä. Asukkaita alueella on noin 50 000.

Pohjoisen alueeseen kuuluvat Hämeenlinna, Vanaja, Hauho, Kalvola, Lammi, Renko,Tuulos, Hattula ja Turenki ympäristöineen. Alueella kymmenen lääkärivetoista asemaa ja noin 90 000 asukasta.

Läntiseen alueeseen kuuluvat Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä. Alueella viisi terveysasemaa, joissa on lääkärit. Asukkaita on noin 32 000.

Tällainen vain hyvinvointialueeseen perustuva päätöksenteko on vaikeaa, mutta miksi sitten tämänkaltaisiin alueisiin on päädytty. Siksi, että voitaisiin hahmottaa koko kenttä ja voitaisiin päästä oikeudenmukaisimpiin ratkaisuihin huomioiden lääkäriaseman sijanti, väestöpohja ja julkinen liikenne.

Ulla Korpinen

Tervakoski