Liikennesuunnittelija: Paasikiventien liikennevaloja ei voi sammuttaa

Perussuomalaisten varavaltuutettu Tauno Lahtinen kirjoitti vaarallisen mielipiteensä Paasikiventien liikennevalojen sammuttamisesta 10-tien siltaremontin ajaksi (HäSa 25.2.).

En ollut uskoa entisen poliisin kannanottoa todeksi. Lahtinen vaatii liikennevalojen sammuttamista jopa yli vuodeksi ja perustelee sitä raskaan liikenteen lisääntymisellä.

Liikennevalojen suunnitteluohjeessa on todettu liikenneturvallisuuden heikkenevän ja onnettomuuksien lisääntyvän sekä niiden vakavuuden kasvavan, kun liikennevalot ovat sammutettuina. Lisäksi suunnitteluohjeet sanovat, että pääkaduilla valojen tulisi lähtökohtaisesti olla aina toiminnassa.

Paasikiventie on kaupungin vilkkain pääkatu ja sen poikkileikkaus on leveä. Pääsääntöisesti sillä on kaksi kaistaa suuntaansa ja lisäksi ryhmittymiskaistoja. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtäjaksoinen suojatieylitys on paikoin kolmen ajokaistan pituinen, mikä on merkittävä riski suojatien käyttäjille, mikäli valot eivät ole toiminnassa.

Nopeuksien kasvaminen olisi myös merkittävä riski valojen sammuttamisessa. Mikäli siltatyö vielä lisää liikennettä Paasikiventiellä, ei mitenkään voida sanoa, että olisi järkevää valoja sammuttaa.

Lisäksi ely-keskus on laatinut suunnitelmat raskaan liikenteen kiertoreiteiksi, eivätkä ne sisällä Paasikiventietä. Siltatyömaan lävitse pääsee alle 60-tonnisella yhdistelmällä ajamaan. Sama painoraja on Paasikiventien sillalla, joten painavat yhdistelmät eivät voi Paasikiventietä käyttää.

Kimi Känkänen

liikennesuunnittelija, kuntavaaliehdokas (SDP)

Hämeenlinna