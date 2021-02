Mielipide: Parkkipaikan euro on kallein euro – Mikä olikaan ensi askel keskustan tappamisen tiellä

Autojen parkkipaikat ovat elämää suurempi ongelma jokaisessa kaupungissa, eikä Hämeenlinna tee poikkeusta.

Olen toiminut yrittäjänä useissa kaupungeissa ja tämä ongelma on synnyttänyt kaikkialla monenlaisia kiivaita keskusteluita. Koskaan ongelmaa ei kuitenkaan ole osattu ratkaista. Onneksi nyt ratkaisu jo häämöttää, kun yksityisautoilu lähestyy tiensä päätä.

Kaupungin keskustat olivat eläviä kauppapaikkoja, joihin lähiöissä asuvat kaupunkilaiset pääsivät autoillansa kätevästi. Siitä tulikin ongelma, ja kaupungin herrat näkivät helpon ratkaisun, jota oli myös helppo perustella. Laitetaan pysäköintimaksu autoille.

Ensi askel keskustan tappamisen tiellä

Näin oli otettu ensi askel elinvoimaisen kaupunkikeskustan tappamisessa. Verorahoja investoitiin kalliisiin pysäköintimittareihin ja palkattiin kyttääjiä valvomaan meitä kaupunkilaisia ja sakottamaan aina kun mahdollista. Sitten nostettiin maksuja, koska tuloja piti saada lisää ja lisää.

Investoitiin taas uuteen tekniikkaan ja kytättiin lisää. Pikkuhiljaa kaupunkilaiset alkoivat kyllästyä. Isot kaupat käyttivät ärtymystä hyväkseen ja avasivat kaupungin ulkopuolelle isoja marketteja. Ne mainostivat koko sivun mainoksilla: “Meillä on 1 500 ilmaista parkkipaikkaa täällä pellolla, tervetuloa tänne.” Kuten huomaatte, parkkipaikan euro on tärkeä euro.

”Tämä on viimeinen kerta, kun tänne tulen”

Kaupungeissa sijaitsevissa kauppakeskuksissa ovat parkkipaikat maksullisia siten, että ensimmäinen tunti on ilmainen. Joissakin kauppakeskuksissa haluttiin muuttaa ensimmäinen tunti myös maksulliseksi eli 1 euro tunnilta.

Kauppiaat kertoivat tämän muutoksen aiheuttaneen asiakkaissa raivon ja inhon sekaisia tunteita. Asiakkaat olivat tuoneet myymälöissä asiansa kuuluvasti esiin: “Tämä on viimeinen kerta, kun tänne tulen!”

Sitten he lähtivät parkkihallista sadan tuhannen arvoisella autollaan renkaat ulvoen ulos. Ajatelkaa, yksi euro sai tällaisen negatiivisen raivon aikaan. Se oli kauppakeskuksen kallein euro.

Kauppa käy, kun ei ole parkkimaksuja

Lidl tuli Tavastilaan ja vaati ehdottomasti ulkona olevat parkkipaikat ilmaisiksi, koska he tiesivät kaupan käyvän paremmin, kun ei ole parkkimaksuja. Nyt me huomaamme kuinka elävä kaupunkikeskus on Tavastilan parkkipaikalla. Mutta kuten jokainen tietääkin, muu osa keskustasta on autiota.

Ennen oli elävä kaupunkikeskus ja ihmiset asuivat lähiöissä, nyt ihmiset muuttavat takaisin keskustoihin, mutta kaupat ovat viety pelloille. Tuntuu jotenkin hölmöläisten hommalta. Sitä kutsutaan nykyisin politiikaksi.

Ei ole elävää keskustaa, on vain maksullisia parkkipaikkoja

Ei ole enää elävää kaupunkikeskusta, mutta maksullisia parkkipaikkoja on paljon.

Niinhän se elämä meillä menee, eikö vaan. Polttoaineveroa nostetaan, sen me hyväksytään, autoa korjataan mukisematta tuhansilla euroilla ja ostetaan kalliita lisävarusteita, joiden tarkoitus on hivellä kuljettajan itsetuntoa. Mutta, kun me sitten mennään sairaalaan tai terveyskeskukseen ja saadaan parin kympin lasku, niin johan nousee elämä: “Eikö me verorahoilla jo makseta kaikki, häh!”

Annetaan autolle, mitä auto haluaa

Auto on elämää suurempi asia, joten annetaan autolle mitä auto haluaa, eli ilmaiset parkkipaikat kaupungissa. Laitetaan aikarajoitus, josta sitten sakotetaan, mikäli aika ylittyy.

Arvoisat kaupungin päättäjät; jos teillä ei ole mitään parempaa tekemistä eikä muita ongelmia, niin jatkakaa vaan keskustelua parkkipaikoista

Ari Siitari

Hämeenlinna