Mielipide: Pöhinästä nousee elivoimainen Hämeenlinna

Elinvoima on vähän hassu sana. Onko kyse siitä että elimet ja voima on jotenkin yhteydessä toisiinsa? Elimistäkö se voima tulee vai elimillekö sitä voimaa tarvitaan?

Samaa ihmettelin, kun olin elintarvikealalla. Elimet ja tarvikkeet siinä yhdistyivät tavalla, joka toi lähinnä mieleen jonkun sortin tankkauksen. Mieluummin puhuisin ruuasta. Niinpä nytkin mielipidekirjoittajan vapaudella korvaan elinvoiman sanalla pöhinä.

Koronako sen aiheutti, mutta Hämeenlinnan torilla on pöhinä ainakin näin kesällä lisääntynyt huomattavasti. On kahviloita, ravintoloita, leikkipaikkaa, esiintymislavaa. Muutos on aivan ällistyttävä.

Miten sitten torin laidat? Raatihuone on vallan linnake. Sinne ei tavallisella kaupunkilaisella ole juuri asiaa. Poliittisista pöhinöistä voimme sitten lukea täältä lehdestä.

Mielenkiintoisempi on torin vastapäinen laita. Kävin taiteiden iltana vanhassa lääninhallituksen talossa ja kokemus oli myönteinen. No itse talohan oli museoitu 70-luvun oppien mukaan, mutta kulttuuriaktivistit olivat saaneet sinne pientä pöhinänpoikasta aikaan. Lisää tätä!

Voisiko tuleva pöhinäjohtaja olla nuori?

Nythän kaupungissa on pöhinäjohtajan paikka auki. Voiko siihen liittyen esittää kysymyksiä? No, esitän kuitenkin!

Voisiko pöhinäjohtaja olla nuori? Esimerkiksi vaikka noin kolmevitonen. Ymmärrän kyllä hyvin, että niin nuorelle pesti kaupungin johdossa on aika vaativa, ehkä jopa tuskainen. Kaupungin johtotehtävää kun ei voi verrata vaikkapa maan johtajan tehtävään.

Sitten on kysymys, jota ei enää saa esittää. Onko sukupuolella väliä? Ei tietenkään ole.

Mies-, nais- ja muut pöhinät ovat samasta puusta. Kuten erilaisista tuloksista kuten vaikka Aulanko, Rinkelinmäki, Kantola, Keskiaikafestivaali voimme hyvin päätellä.

Kaupungin johdossa ei tietenkään ole myöskään lasikattoja. Reskalle on ollut tarkoitus ensimmäinen lasikatto rakentaa, mutta siitäkin on taidettu luopua.

Aivan riippumatta siitä kuka seuraava pöhinäjohtaja on, onnea ja tarmoa tehtävään. Vaikka ajat ovat kovenemassa, toivottavasti kaikki ymmärtävät pöhinän arvon. Pöhinästä nousee myös uutta työtä ja vaurautta.

Jarmo Markula

Hämeenlinna