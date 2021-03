Mielipide: Pohjantähti-areena on peruskorjattavissa – Rinkelinmäen kehittäminen ansaitsee jatkoa

Hämeensaaren areenan sijasta on syytä saada päätöksiä Pohjantähti-areenan peruskorjauksesta ja siten turvata liigajääkiekon tulevaisuus Hämeenlinnassa. Olen täysin vakuuttunut, että sen seuraava peruskorjaus on tehtävissä, jos haluja ja tahtoa on.

Kaikki aikaisemmat remontit ovat tähdänneet siihen, että jäähallin käyttöikää pystytään jatkamaan pitkälle tulevaisuuteen. Jääkiekon käyttöön tilat riittävät hyvin, mutta jos joku haikailee suurta monitoimiareenaa, niin silloin pitäisi osoittaa sinne myös toimijat, jotka sitä pyörittävät ja tuottavat sinne tapahtumia. En vastusta sellaisen rakentamista, mutta en toisaalta usko sen mahdollisuuteen toteutua tällä hetkellä.

Vuonna 1979 katetun Rinkelinmäen tekojääradan kehittäminen ansaitsee jatkoa, se on hämeenlinnalaisen jääkiekon pyhättö, jolla on upea historia takana ja pitkä tulevaisuus edessä, jos niin halutaan.

Uusimmat osat valmistuivat 2009–2009

Pohjantähti-areenan uusimmat osat ovat valmistuneet vuosina 2008 ja 2009. Eteläpäädyn laajennus ravintoloineen ja aitioineen, pukuhuoneista osa peruskorjattiin ja osa rakennettiin kokonaan uusiksi. Ritariravintola ala-auloineen yhdisti Metritiskiareenan Pohjantähti-areenaan. Sähköjä sekä teknisiä laitteita uusittiin.

Metritiskiareena sai katsomot ja lisää pukuhuoneita, tuli uusia tiloja, jotka mahdollistivat naisten jääkiekon MM-kisojen pitämisen Hämeenlinnassa.

Seuraavaksi pohjoispäähän lisäkaari

Pohjantähti-areena tarvitsee seuraavaksi pohjoispäähän lisäkaaren ja sinne uusia tiloja, jotka palvelevat tapahtumia sekä joukkueiden oheisharjoittelua, uuden kylmäkontin ja ilmastoinnin sekä ilmankuivauksen, sähkötöitä, led-valaistusta ja uuden kuution pelikelloineen.

A-katsomoiden ylhäältä 1–2 riviä voitaisiin poistaa, sillä saataisiin lisää kulkutilaa käytävälle ja pinnoittamalla lattia saataisiin noin sadan metrin juoksusuora joukkueiden harjoitteluun.

Katsomoihin on varmaan syytä uusia osa tuoleista ja muuta pientä fiksausta, jotta yleisilme paranee. Varmaan on muutakin kehittämistä, kun käydään keskusteluja käyttäjien kanssa ja saadaan selvitys kuntokartoituksesta.

Metritiskikin kaipaa uusimista

Samassa yhteydessä on syytä uusia Metritiskiareenan rataputkisto ja laatta, jotka ovat alkuperäisiä vuodelta 1992. Metritiskiareenan katto uusittiin 2020. Siitä tuli muuten hyvä, mutta suunnittelussa hukattiin akustiikka kokonaan, siellä ollaan kuin peltipurkissa, kaiku on aivan hirvittävä. Se virhe on syytä korjata kuntoon. Samalla ne pienet toiveet, jotka naisten liigajoukkue esitti toimintansa kehittämiseksi, olisi hyvä myös toteuttaa. Eivät ole rahasta kiinni, vaan halusta.

Hämeenlinna ja tämä maakunta tarvitsee miesten liigajoukkueen ja miksei myös naisten liigajoukkueen, sen matkailullinen arvo jo pelkästään puoltaa hankkeen toteuttamista.

Jos verrataan Hämeenlinnaa valtakunnallisesti, niin HPK on yksi keskeisesti tunnettu brändi, jonka media-arvo kaupungille ja täällä toimiville yrityksille on kiistaton.

Jorma Hassinen

kuntavaaliehdokas (sd.)

Hämeenlinna

