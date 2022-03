Mielipide: Poliitikot perässähiihtäjiä – Yksinkertainen vetoomus rauhan puolesta oli liikaa kansanedustajille

On ollut aivan upeaa nähdä kuinka tavalliset suomalaiset ovat laittaneet itseään likoon ukrainalaisten auttamiseksi. On kerätty tavaraa, viety sitä paikan päälle ja autettu pakolaisia.

Presidenttikin on osoittanut odottamatonta ketteryyttä ja oivalluskykyä hyppäämällä lentokoneeseen ja menemällä suoraan keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin kanssa Suomen turvallisuudesta.

Mitä sitten kansanedustajat? Sen jälkeen kun presidentti Niinistö oli palannut Amerikasta inspiroiduin tekemään kansalaisen aloitteen, jossa ehdotin, että eduskunnan kaikki kansanedustajat tekisivät yhdessä vetoomuksen Venäjän duumalle tulitauosta.

Se olisi ollut viesti kollegoilta rauhan puolesta

Taustalla oli ajatus siitä, että varmaan duumassa on paljon pelokkaita edustajia, jotka miettivät, mitä tehdä ja viesti suomalaisilta kollegoilta rauhan puolesta voisi osaltaan vaikuttaa siihen, että hekin uskaltaisivat toimia.

Keräsin kansanedustajien sähköpostiosoitteet ja lähetin aloitteen. Miten kävi? No – yksi edustaja vastasi kertoen, että kaunis ajatus “mutta Putinin politiikan kriitikko pääsee helposti hengestään, ja duuman jäsenet tietävät sen.”

Eli, jos kollega pelkää henkensä edestä, paras tuki on olla hiljaa! Tällöin voi kysyä mitä suomalaiset poliitikot oikein pelkäävät, jos hyvin yksinkertainen vetoomus rauhan ja tulitauon puolestakin on jo liikaa?

Venäjälläkin on vapauteen uskovia ihmisiä

Jos tai toivottavasti kun Suomi nyt liittyy jossain vaiheessa myös Natoon poliitikotkin alkavat uskaltaa ottaa kantaa naapurin tekemisiin normaalilla tavalla. Ei pitäisi unohtaa sitä, että kyllä Venäjälläkin on ihmisiä, jotka uskovat vapauteen ja demokratiaan.

Nyt ei ole veljeilyn aika, mutta jos ajatellaan eteenpäin, Suomen pitäisi yhdistää kovaa ja pehmeää. Nato-jäsenyys ja oman sotilaallisen puolustuksen edelleen kehittäminen pitäisi yhdistää siihen, että tuetaan naapurissamme niitä politiikan henkilöitä, joilla on meidän arvomme.

Suomen politiikka on korostanut pelkkää omaa selviytymistä ja samalla on itse asiassa vain vahvistettu Venäjän diktatoorista hallintoa. Kaikesta varmasti aiheellisesta epäluulosta huolimatta duuma on kuitenkin se, jonka toiminnan kehitys Venäjällä on avainasemassa.

Kansanedustajienkin toivoisi nyt laittavan vähän enemmän peliin, että pääsevät sieltä perästä edes muiden rinnalle!

Jarmo Markula

Hämeenlinna