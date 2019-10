Mielipide: Pormestarimalliin siirtyminen selvitettävä

Hämeenlinnassa on saatu nauttia jo hyvä tovi erinomaisista kaupunginjohtajista. Pitkäaikaisten johtavien virkamiesten hallinnossa on paljon hyvää, mutta on myös todettava, että hallinto voi jäykentyä ja päätöksenteko sekä asioiden edistäminen tyssätä virkamiesten vastahankaan poliittisesta tahdosta riippumatta.

Vaalikauden mittainen pesti kaupungin ykköspaikalla toisi tuota poliittista tahtoa ja vipinää päätöksentekoon.

Tämän päivän kuntalainen odottaa ja ansaitsee tulla kuulluksi paremmin.

Meidän poliitikkojen on löydettävä tapoja kuulla kuntalaisia paremmin ja osallistaa heitä päätöksentekoon.

Mikäli osallistuminen entisestään heikkenee, meitä odottaa demokratian rappio ja harvainvalta.

Demokratiaa parantaa merkittävästi se, että kaupungin johtaja, pormestari, valitaan vaaleilla, eikä paikkaa hoideta virkatyönä määrittelemättömiä ajanjaksoja.

Pormestarimalliin on jo siirrytty monissa kaupungeissa ja kunnissa varsin hyvin kokemuksin.

Uusimpana tulokkaana Turku ilmoitti selvitystyön jälkeen siirtyvänsä pormestarimalliin.

Kaikissa näissä kaupungeissa muutosta perustellaan demokratian paranemisella ja päätöksenteon jäntevöittämisellä.

Toivon, että Hämeenlinnassakin päästäisiin keskustelemaan pormestarimalliin siirtymisestä pikaisesti ja selvitystyö Hämeenlinnaan sopivasta pormestarimallista pyöräytettäisiin viipymättä käyntiin.

Nyt keskustelulle on oikea hetki, sillä seuraaviin kuntavaaleihin on vielä tarpeeksi aikaa ja nykyisten kaupunginjohtajien hopeoituvat ohimot indikoivat muutoksen joka tapauksessa olevan lähitulevaisuudessa edessä.

Jenna Kankaanpää

valtuutettu (kok.)

Hämeenlinna