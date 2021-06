Mielipide: Pridea ei juhlisteta pelkällä siniristilipulla – Sateenkaariliputuksella olisi voitu kasvattaa Hattulan positiivista tunnettuutta

Hattulan nuorisovaltuusto teki aloitteen Pride-liputukseen osallistumista sateenkaarilipuin. Perusteluina oli mm. että ”kunnan julkishallinnollisena organisaationa tulisi tunnustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja antaa panoksensa heihin kohdistuvan syrjinnän vastaiseen taisteluun”.

Kunnanhallitus päätti esittää liputusta pelkällä Suomen lipulla. Mari Monto (vihr.) Ritva Viitalan (kesk.) kannatuksella esitti nuvan aloitteen vientiä sellaisenaan valtuustoon, mutta he hävisivät äänin 7–2.

Hattulan valtuusto käsitteli asiaa ja äänestyksiä suoritettiin kahdesti. Tuomas Nieminen (vas.) esitti nuvan aloitteen käsittelyä sellaisenaan ja Heimo Miettinen (kd.) että ei liputettaisi ollenkaan. Niemisen esitys voitti äänin 18–17, ja tämän jälkeen äänestettiin nuvan esityksen ja kunnanhallituksen esityksen välillä, jolloin kunnan hallituksen esitys voitti 18–15 (kaksi tyhjää).

Hattulan virallinen päätös on liputtaa Suomen lipulla päivinä, jolloin ei ole virallista liputuspäivää eikä lipulla kunnioiteta myöskään maailmanlaajuisen sateenkaariyhteisön monikymmenvuotista vakiintunutta tapaa.

Pride-juhla pelkästään Suomen lipulla?

Minun oli tarkistettava Seta ry:stä, miten he tämän näkevät. Setan viestinnän asiantuntija vastasi: ”Pride-liputus tehdään sateenkaarilipuilla ja rinnalla on myös Suomen liput. Pelkät Suomen liput eivät täytä tämän aloitteen henkeä. Kunnan vastuulle kuuluu kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen ja turvallisuus. Turvallisuutta on se, ettei tarvitse olla kaapissa sukupuoli-identiteettinsä, sen ilmaisun tai seksuaalisen suuntautumisen tai perhemuotonsa suhteen. Liputus ei luonnollisestikaan vielä riitä, että kunnassa uskaltaisi olla oma itsensä, mutta sillä on suuri symbolinen merkitys ja se voi olla ensimmäinen askel kohti sateenkaarioikeuksia kunnioittavaa toimintaa ja palveluita kunnassa”. Eli Pridea ei juhlisteta pelkällä siniristilipulla.

Olin asian tiimoilta yhteydessä myös tasa-arvovaltuutettuun. Hain tukea sille, miten voisimme vastata niille ihmisille, jotka vastustivat sateenkaarilippua ja Pridea muun muassa vetoamalla eri vähemmistöjen tasavertaiseen kohteluun. Sain virallisen vastauksen ylitarkastaja Eeva Tupilta. Lainaan siitä osia:

”Pride-tapahtumien tarkoituksena on edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Kunnat voivat halutessaan toiminnassaan edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisia oikeuksia esimerkiksi Pride-liputuksella.”

”Kunnalla on oikeus päättää itsenäisesti siitä, millä keinoilla ennaltaehkäisee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten syrjintää tai edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on yksi Helsinki Pride-viikon pääyhteistyökumppaneista ja järjestää myös Pride-liputusta. Tasa-arvovaltuutettu ja useat muut viranomaiset osallistuvat Pride-tilaisuuksiin. Pride-liputus näkyy muun muassa tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla ja rakennuksessa, jossa ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun ja eräiden muiden virastojen toimitilat.”

Priden tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä lisätä kuntalaisten tietoa yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.

Sateenkaariliputuksella olisi voitu kasvattaa Hattulan positiivista tunnettuutta ja työnantajamielikuvaa sekä viestiä kaikille, että Hattula edistää tasa-arvoa niin palveluissaan kuin työnantajanakin. Lippu on vain symboli, mutta pitää ymmärtää mitä se edustaa.

Useat sadat kuntalaiset nousivat somessa sateenkaarilipun puolelle.

Riitta-Liisa Joutsenlahti

varavaltuutettu 2017–2021 (vihr.)

Hattula