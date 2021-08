Mielipide: Rakennetaan Hämeenlinnaan veneilyn huippusatama – Sotkanranta laajennettavissa kaupunkiin päin

Hämeenlinnasta avautuvat neljänsadan kilometrin vesireitit, joita jo ammoisina aikoina on käytetty ihmisten ja tavaroiden kuljetukseen. Tänäkin päivänä Vanajavesi on Suomen vanhimpia sekä suosituimpia järvimatkailureittejä.

Kaupunki onkin hyvin ymmärtänyt vesistön sekä rantojen hyödyntämisen rantareitteineen sekä venelaitureineen. Oikea venesatama meiltä kuitenkin vielä puuttuu.

Satamahan on enemmän kuin laituri. Satamaan kuuluvat paikallisille ja vieraileville tarkoitettujen venepaikkojen lisäksi kunnolliset toimivat palvelut kuten polttoainejakelu, suihkut, vessat ja ravintolapalvelut.

Virvelinranta ja Sotkanranta

Nyt kaupungissa on kaksi satamapaikkaa, joista toinen eli Virvelinranta on liian matala isoille veneille. Laiturit ovat kaiken lisäksi surkeassa kunnossa. Pysäköintitilat ovat ahtaat ja auttamattoman riittämättömät tapahtumille, joissa veneet tuodaan trailereilla alueelle.

Toinen satama on Sotkanranta, joka on toiminut vuodesta 2008 alkaen. Alueen on vuokrannut kaupungilta satamayrittäjä, joka on tehnyt ison työn saadakseen alueesta kunnon sataman.

Sekä Virvelissä että Sotkanrannassa on molemmissa noin sata venepaikkaa. Sotkanrannan on syvyys huomattavasti suurempi kuin Virvelinrannan. Sotkanrannasta löytyy riittävästi parkkipaikkoja autoille sekä rannoilta tilaa veneille myös talveksi. Virvelistä talvisäilytystila puuttuu kokonaan.

Sotkanrannan viereisen tapahtumapuiston merkitys suurten ulkoilmakonserttien järjestämispaikkana vaikuttaa hiipuvan rohkaisevan alun jälkeen. Hyvinkään lentokenttä, Helsingin stadion ja Tampereen Ratina ovat viime vuosina vetäneet pitemmän korren.

Isot paikalliset tapahtumat kuten Elomessut ja Wanajafestarit puolestaan ovat asettuneet Linnanpuistoon.

Monipuolinen matkailualue vaivattomasti

Nyt olisi tilaisuus yhdistää tapahtumapuistoa sekä sen rantaa, joista voitaisiin suhteellisen vaivattomasti muodostaa uusi monipuolinen alue kotimaan matkailulle.

Puhdas mittava vesistö, jota pitkin on mahdollista tehdä maisemiltaan vaihtelevia matkoja Valkeakoskelle, Tampereelle, Orivedelle, Längelmäelle ja Hauholle odottaa markkinointia jopa pääkaupunkiseudun veneilijöille, joita sisävedet kiinnostavat meren sijaan.

Veneilijöille tarjottavat palvelut kuten alueella jo nyt toimiva ravintola houkuttelisivat alueelle myös matkailuautoilijoita ja -vaunuilijoita. Hämeenlinnahan kaipaa leirintäaluetta keskustan ulottuvilta. Ruokaravintolasta anniskeluoikeuksin on kehittynyt laadukas taukopaikka. Vierestä kulkee liikuntareitti. Huoli tulevaisuudesta on suuri; korona kurittaa ja investoinnit painavat taloutta.

Sotkanrannan vuokrasopimus on päättymässä

Ensi vuonna eli 2022 päättyy vuokrasopimus Sotkanrannasta eikä uutta yrittäjää sataman pitäjäksi ole näköpiirissä. Kohta on toistasataa veneilijää kyselemässä mihin sijoittaa veneensä.

Tämän valmiin paikallisen tarpeen lisäksi alueessa olisi potentiaalia moninkertaistaa kapasiteettinsa. Tarvittava kysyntä on poimittavissa jo kunnista, joista kunnolliset veneilyreitit puuttuvat kokonaan.

Hämeenlinnan kaupungin olisi aika puuttua asiaan ja ryhtyä suunnittelemaan sataman toimivuutta ja toimintaa. Kun tankkaus ja muut satamapalvelut saataisiin rakennetuiksi, paikalle löytyvät kyllä yrittäjät, jotka kykenevät vuokrillaan kuolettamaan investoinnit.

Sotkanrannan aluetta voi helposti myös laajentaa kaupunkiin päin, koska ranta on nyt vain ryteikköä.

Oiva tilaisuus lisätä vetovoimaa

Tässä olisi Hämeenlinnan kaupungille oiva tilaisuus lisätä matkailullisiin vetovoimatekijöihinsä maine hyvänä sisävesiveneilyn satamakaupunkina. Paikallinen kauppa, matkailukohteet ja ravintolat ympäri kaupungin lisäisivät myyntiään.

Hämeenlinnassa sekä ympäristössä on myös iso joukko veneilijöitä, jotka voisivat kantaa kortensa kekoon ja esimerkiksi luonnostella satamasuunnitelman. Kalliita konsultteja ei tarvittaisi, osaamista on käyttäjäryhmissä riittävästi. Malleja hyvistä ja huonoista ratkaisusta porukalla on vaikka millä mitalla.

Teijo Pullinen

valtuutettu (ps.), kaupunkirakennelautakunnan jäsen

Hämeenlinna