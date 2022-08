Mielipide: Rantareitille laaja kukkiva ketoalue rautatiesillalle saakka – Kirsikkapuisto sopisi paremmin Aulangontien ja Vanajaveden väliselle pellolle

Hämeen Sanomissa (24.8.2022) kummasteltiin, sitä ettei kaupunki ole vielä hyväksynyt yksityishenkilön suunnitelmaa kirsikkapuiston perustamiseksi Kansallisen kaupunkipuiston rantareitille. Päätös hakea ympäristöministeriöltä kansallisen kaupunkipuiston asemaa on tehty kaupunginvaltuustossa. Samalla on sitouduttu noudattamaan Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetyn, ympäristöministeriön vuonna 2002 hyväksymän kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisten määräysten noudattamista. Kaupunki on sitoutunut suojelemaan luonnonmukaisia ja monimuotoisia kasvustoja sekä...