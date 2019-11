Mielipide: Riihimäen seutu irti kuihtuvasta Kanta-Hämeestä

Tutustuin Riihimäen kaupungin teettämiin selvityksiin, joissa puntaroidaan, mitä vaikutuksia olisi, jos Riihimäki siirtyisi Kanta-Hämeen maakunnasta Uudenmaan maakuntaan.

Selvityksiä oli kaksi. Ensimmäisessä tarkasteltiin muuttoliikkeitä, työmatkojen ja asioinnin suuntautumista, väestökehitystä ja niiden vaikutusta Riihimäen ja koko seutukunnan vetovoimaan. Toisessa tarkasteltiin muutoksen mahdollisia vaikutuksia sote-palveluihin ja niiden kustannuksiin.

Kanta-Hämeen kukin kolkka kulkekoon suuntaansa

Selvityksissä on paljon yksityiskohtaisia arvioita vaikutuksista, mutta suuressa kuvassa Kanta-Häme tulee näkyviin pienenä noin 170 000 asukkaan maakuntana. Sen väestö vähenee lähes 10 prosenttia tulevien kahden vuosikymmenen aikana.

Riihimäen ja mahdollisesti Lopen ja Hausjärven irtautuminen Kanta-Hämeestä aiheuttaisi todennäköisesti koko maakunnan hajoamisen. Tämä saatetaan kokea uhkana kansalaisten ja päättäjien joukossa.

Mielestäni tämä on ennemminkin mahdollisuus kuin uhka. Annetaan maakunnan kunkin kolkan kulkea siihen suuntaan, johon vääjäämätön väestökehitys johtaa.

Suomeen vain kolme aluekeskusta

2040-luvulla Suomessa on vain kolme elinvoimaista ja kehittyvää aluekeskusta: Helsinki, Tampere ja Turku. Näin todettiin alkuvuodesta julkaistussa ympäristöministeriön tilaamassa väestöennusteessa.

Riihimäen seutukunta suuntautuu jo nyt selkeästi pääkaupunkiseudulle päin. Forssan seutu suuntautuu Varsinais-Suomeen. Hämeenlinna seutukuntineen kuuluu selkeästi Tampereen vaikutuspiiriin.

Hämeenlinna oli ennen merkittävä maakunnan ja läänin keskuspaikka, mutta se on menettänyt vetovoimaisuutensa. Se ei enää pysty nousemaan sellaiseen keskusasemaan, jossa se voisi kilpailla vetovoimassa Helsingin, Tampereen ja Turun kanssa.

Olisi tyhmää ja julkisten varojen tuhlausta yrittää keinotekoisesti pitää taantuvaa Hämeenlinnaa taantuvan maakunnan keskuksena. Se on jo menettänyt pelinsä. Riihimäen seutukunta olkoon se edistyksellinen osa Kanta-Hämettä, joka antaa lähtölaukauksen tälle kehitykselle.

Työssäkäynnin suuntana on etelä

Työssäkäynnin suuntaus on selkeästi etelään ja pääkaupungin suuntaan. Tärkeää on myös Hyvinkään läheisyys. Hyvinkää on riihimäkeläisille merkittävä työssäkäyntialue. Kaupungit voisivat kasvaa lähemmäksi toisiaan ja muodostaa yhdessä vahvan osakeskuksen pohjoiselle Uudellemaalle.

Sote-palveluiden tulevaisuus askarruttaa monia. Selvitykset eivät antaneet selvää vihjettä siitä, mikä olisi oikea ratkaisu. Mielestäni selvityksessä oli jäänyt huomiotta se vääjäämätön tosiasia, että Kanta-Hämeen väestö vähenee varsin nopeasti. Parin vuosikymmen kuluttua maksajia on 10 prosenttia vähemmän kuin nyt.

Kanta-Hämeen kohtalona niukkuus ja leikkaukset

Seuraavina vuosikymmeninä Kanta-Hämeessä on tiedossa vain niukkuutta, palvelujen karsimista, ja kulujen leikkaamista. Nyt Riihimäen seutukunnan on oikea aika vaihtaa elinvoimaiseen ja kehittyvään toimintaympäristöön.

Toivon sydämestäni, että Riihimäen päättäjät ovat rohkeita ja eteenpäin katsovia. Toivon, että he päättävät viedä hanketta eteenpäin. Toivon myös, että kotikuntani Loppi herää tähän hankkeeseen ajoissa.

Kari Hovi

Launonen, Loppi