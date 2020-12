Mielipide: Riittääkö alimitoitetun Assin pumppauskyky?

Perinteisen median pääkirjoitusten tyylilaji lienee yleensä asiaproosa. Tämän lehden viime sunnuntain teksti (HäSa 29.11.) oli kuitenkin paikoitellen poikkeuksellisen lennokasta: Assi-hankkeen tarkoituksena on kuulemma paitsi taata …” töitä koko maakunnalle” (!)… myös järjestää… ”maailman inhimillisimmät sairaalapalvelut asiakkaille”.

”Potilaan” korvaaminen erityisesti liiketoiminnan piiriin kuuluvalla ”asiakas”-käsitteelle on toki muodikasta ja näennäisen edistyksellistä uuskieltä.

Hämeen Sanomat näyttääkin olevan valitettavasti samalla kyseenalaisella linjalla kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtoporras, joka lähes systemaattisesti on julkisuudessa kertonut sairaalassa olevan asiakkaita eikä potilaita. Aivan erityisen irvokasta tällainen sanankäyttö on silloin, kun ihminen on vakavasti sairas.

Inhimillisyys keskeinen arvo jo vuosisatoja

Inhimillisyys on vuosisatojen ajan kuulunut itsestään selvänä potilaan kohtaamisen keskeisimpiin arvoihin, mutta ”maailmanmestariksi” pyrkimisestä saattaisi Tuntemattoman sotilaan alik Lahtinen todeta tässä yhteydessä samoin, kuin hillitessään stm Salon sotaisuutta: ”Mutta meinaan, pienempikin into riittää…”

Pääkirjoituksen ylioptimistista hehkutusta on otsikkoa myöten pyritty elävöittämään verenkierron fysiologiasta poimituilla esimerkeillä, kuten ”Assi-sairaala pumppaa koko maakunnan verta”. Tämä kielikuva ansaitsee hiukan pohdintaa.

Neliömäärä vähenee merkittävästi

Sydämen pumppauskyky on ratkaisevasti vasemman kammion toiminnan varassa. Eräissä synnynnäisissä sydänvioissa se on kooltaan liian pieni, jolloin koko elimistön toiminta vaikeutuu voimakkaasti. Miten tämä liittyy Assiin? Seuraavalla tavalla: Tiistain lehden mukaan (HäSa 24.11.) nykyisen kiinteistön erikoissairaanhoidon käytössä oleva neliömäärä vähenee uudisrakennukseen siirryttäessä noin 40 prosenttia.

Siten ei ole todennäköistä, että näistä tiloista saataisiin, pääkirjoituksen terminologiaa käyttääkseni, pumpatuksi enää sitä verimäärää, joka riittäisi koko maakunnan erikoissairaanhoidon ylläpitämiseen.

Alimitoitettu Assi joutuu Taysin piiriin

Aivan kuten vajaasti kehittynyt vasen kammio tarvitsee apuleikkausta, joutuu alimitoitettu Assikin hakeutumaan Taysin piiriin, jossa on tarjolla vain sivukonttorin asema sekä hallinnollisesti että medisiinisesti epäitsenäisenä yksikkönä.

Sairaanhoitopiirin johto ylläpitää kuitenkin illuusiota nykyisten toimintojen säilymisestä ennallaan huolimatta käytettäviksi tulevien tilojen radikaalista vähenemisestä.

Projektiylilääkäri on jopa kertonut (HäSa 12.6.), että supistuviin neliöihin aiotaan sijoittaa … ”lisäksi vielä vanhassa keuhkoparantalorakennuksessa sijaitsevat psykiatrian osastot ja poliklinikat, Riihimäen sairaalan kuntoutusosasto sekä Vanajaveden sairaalan vuodeosastot”. Tähän riittänee lattea kommentti: jää nähtäväksi.



Taisto Talvensaari

vanha kardiologi

Hämeenlinna

