Mielipide: Ruotsi on vaarallinen ja varoittava esimerkki – On kaupunginosia, joihin poliisi ei uskalla mennä ollenkaan

Ruotsin huhtikuun mellakoissa loukkaantui noin 30 poliisia ja viitisentoista muuta henkilöä.

Mellakoitsijat polttivat kymmeniä poliisiautoja ja myös useita muita julkisen liikenteen ajoneuvoja.

Rettelöitsijät heittelivät kiviä ja polttopulloja sekä kohdistivat muutakin väkivaltaa etenkin poliisia kohtaan.

Tyypillisesti mellakoijat ovat köyhissä lähiöissä asuvia maahanmuuttajataustaisia nuoria miehiä ja poikia.

Tätä asiaa ei pidä missään tapauksessa lakaista vain joksikin jengirikollisuudeksi, kuten media tuntuu mielellään tekevän Suomessa.

Kähinät alkoivat tanskalaispoliitikon vierailusta

Ruotsin kähinät alkoivat siitä, kun tanskalainen poliitikko Rasmus Paludan vieraili ja poltti Koraanin.

Juurisyy Ruotsin levottomuuksiin on siinä, että läntisen naapurimme maahanmuuttopolitiikassa on menty metsään ja perusteellisesti.

Ruotsin maltillinen kokoomus otsikoi hyvin maahanmuuttoraportin: ”On tärkeämpää tietää minne on menossa kuin mistä on tulossa.”

Raportin mukaan tutkimus vuosilta 1990–2016 osoittaa, että vie keskimäärin neljästä viiteen vuotta, ennen kuin puolet maahanmuuttajista on saanut jonkinlaista työtä.

Yli 10 vuotta kuluu taasen siihen, että edes puolet maahanmuuttajista on omavaraisia, eli he eivät tarvitse toimeentulo- tai muita tukia olemiseensa ja elämiseensä.

Maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin on herätty

On hienoa, että Ruotsissa useampi puolue on herännyt maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin. Poliittinen korrektius on ilmiselvästi vähentymässä ja asioista uskalletaan puhua oikeilla nimillä.

On ymmärrettävä, että eri maapallon alueilta tulevat sopeutuvat hyvin eri tavoin.

Tämä kannattaa pitää visusti mielessä myös Suomessa. Ruotsi on liian vaarallinen ja varoittava esimerkki.

Ajatelkaa nyt: Ruotsissa on kaupunginosia, joihin poliisi ei uskalla mennä ollenkaan. Tätä kannattaa varoa todella vahvasti

Ruotsin tie ei voi eikä saa olla Suomen tie.

Pasi Honkanen

valtuutettu (ps.)

Hämeenlinna