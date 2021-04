Mielipide: Sähköautojen akut kestävät ammattikäytössäkin – En palaisi enää bensaan tai dieseliin

Kimmo Larma epäili sähköautojen toimivuutta (HäSa 19.4.), ja oli valitettavasti kuullut asioita, jotka eivät pidä lainkaan paikkaansa. Väärinkäsitysten välttämiseksi on parasta korjata virheet.

Ensinnäkin akuston käyttöikä on pidempi kuin kirjoittajan väittämä 5-7 vuotta. Esimerkiksi Riihimäellä on taksikäytössä 7 vuoden ikäinen sähköauto, jolla on ajettu yli 600 000 km. Samanlainen Vantaalta toimiva taksi puolestaan on kerännyt mittariin jo 800 000 km. En muista dieseltakseissa nähneeni edes puolta näistä kilometreistä, joten sähköauto kyllä kestää ammattikäytössäkin.

Akku ei kulu niin paljon kuin luullaan

Akku toki kuluu ajaessa, muttei niin paljon kuin luullaan: huomasin omassa autossa 50 000 kilometrin ajon lyhentävän täydellä akulla päästävää ajomatkaa 7 km. Jos lähtötilanne on 400 km, niin 700 000 kilometrin jälkeen pääsee edelleen 300 km. Aikamoista. Suomen oloissa muu auto ruostuu akun ympäriltä ennen kuin akun tekninen käyttöikä täyttyy.

Arvokas akku ei päädy jätteeksi

Käytettykin akku on niin arvokas, ettei se päädy jätteeksi. Suomessa Fortum on jo avannut akkujen kierrätyskeskuksen, mutta ongelmana on se, ettei akkuja ole! Eikä niitä tulekaan ihan hetkeen, koska käytetyt sähköauton akut jatkavat elämäänsä toisaalla, vaikkapa kesämökin aurinkojärjestelmän akkuna. Esimerkiksi Eaton myy jo nyt kotiakkuja, joiden sisältä löytyy kierrätetty Nissan Leafin akku.

Toiseksi akun hajoaminen on erittäin harvinaista. Ensimmäisissä Teslan akuissa oli maanantaikappaleita 8–9 vuotta sitten, mutta nykyiset akut ovat jo erittäin toimintavarmoja. Pitkät, yleensä 8 vuoden akkutakuut tuovat mielenrauhaa. Ja mikäli akkuun tulee vikaa takuun jälkeen, ei koko akkua tarvitse uusia, vaan riittää kun vikaantunut moduuli vaihdetaan toimivaan.

Akun korjaus maksaa vähemmän kuin jakohihnan katkeaminen

Esimerkiksi Nissan Leafin akkujen korjauksia tekee Suomessa useampikin yritys, ja hajonneen akun korjaus maksaa tyypillisesi 1 000–2 000 euroa. Se on paljon vähemmän, kuin mitä maksaa katkenneen jakohihnan aiheuttama remontti, tai vaikkapa automaattivaihteiston korjaaminen.

Kokonaisuudessa sähköauton ylläpitokulut ovat paljon matalampia, koska liikkuvia osia ja siten mahdollisia vikapaikkoja on vähemmän.

En palaisi enää bensaan tai dieseliin

Kolmanneksi sähköautoilu tulee paljon ajavalla halvemmaksi. Olen ajanut sähköllä jo kolme kertaa maailman ympäri, enkä palaisi enää bensaan tai dieseliin. Yksi syy on tietysti sähköauton ylivoimainen mukavuus ja suorituskyky, mutta taustalla on myös lompakkoni ohuus: minulla ei ole rahaa yhtä tehokkaan nelivetoisen polttomoottoriauton ylläpitoon.

Ensimmäinen sähköautoni, Tesla Model S 85 vuosimallia 2014, oli omistuksessani vuosina 2018-2020. Kilometrejä kertyi sillä yli 100 000, ja kaikki kulut ynnättyäni yllätyin miten edullista ajaminen 370 hevosvoimaisella autolla olikaan.

Kaikki kulut mukaan laskien alle 20 senttiä kilometriltä

Kustannus oli alle 20 senttiä per kilometri ihan kaikki kulut mukaan laskien (arvonalennus, sähkö, huollot, vakuutukset, verot…). Edes suoraan taksikäytöstä ostamani halpa Citroen C5-diesel ei pystynyt samaan, ja näitä kahta on turha edes verrata ominaisuuksien osalta!

Mielestäni bensaa tai dieseliä ei oikeasti kaipaa kovinkaan moni: ihmiset eivät vain tiedä kuinka hyviä sähköautot ovat.

Esimerkiksi Hämeenlinnasta Helsinkiin tai Tampereelle työn takia suhaavalle sähkö on ehdottomasti edullisin käyttövoima, ja matka taittuu jo perustason sähköautolla ilman välilatauksia kesät talvet. Sähköautoista löytyy nykyisin jokaisen mieltymyksille ja kukkarolle sopiva malli, joten kannattaa käydä kokeilemassa eikä uskoa huhupuheita.

Joose Luukkanen

yrittäjä, Sähköautot -kirjan kirjoittaja

Hausjärvi

Lue myös aikaisemmin paperilehdessä (19.4.2021) julkaistu mielipidekirjoitus:

Sähköautoillako tämä maailma pelastuu?

Sähköautojen valmistaminen kuluttaa käsitykseni mukaan paljon luonnonvaroja. Toisaalta käyttökulut ovat pienet, sillä sähkö itsessään ei paljon maksa, jos ei oteta huomioon sähkönsiirtomaksua.

Useimmat sähköauton omistajat lataavat menopeliään kotona, tai työpaikalla, välillä kaupassa käydessään.

Sähköauton akuston käyttöikä on noin 5–7 vuotta. Tämän olen saanut tietää. Akuston tullessa elinkaarensa päähän ne pitää vaihtaa. Käsitykseni mukaan ne ovat ongelmajätettä. Tätä ei varmaan moni ole tullut ajatelleeksi.

Paljonko sitten maksaa tämä akuston vaihto? Jostain olen kuullut, että se maksaisi peräti 25 000 euroa.

Joten tuleeko sähköautoilu kuitenkaan sen halvemmaksi? Pelastetaanko sähköautoilla maailma?

Joku viisas, joka tietää sähköautoista enemmän, voi antaa vastauksensa tässä kirjoituksessa näihin esittämiini kysymyksiin.

Haluan tällä kirjoituksellani herättää keskustelua. Totean vielä lopuksi, että kyllä bensa- ja dieselautoja vielä tarvitaan hyvinkin pitkään.

Mielestäni tarpeetonta autoilua tulisi itse kunkin auton omistajan vähentää tai ainakin pyrkiä siihen.

Kimmo Larma

Hämeenlinna