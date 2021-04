Mielipide: Seminaarin koulun piha kuntoon – Isokaan koulu ei ole kasvoton

Kysyimme Seminaarin koulun vanhemmilta, miten heidän mielestään ja koululaisiltaan kuulemansa perusteella ”meillä Sempulla” menee. Vastauksissa rehtorit saivat kiitosta erittäin hyvästä tiedottamisesta poikkeusoloissa.

Meille vanhemmille on tärkeää, että tiedonkulku kodin ja koulun välillä toimii, ja meillä Seminaarilla se on ennen koronaakin ollut erinomaisella tasolla. Vaikka koulu on iso, se ei ole kasvoton, vaan helposti lähestyttävä ja turvallinen, ja siellä on hyvä yhteishenki. Koulun mahtava henkilökunta on tärkeässä osassa tässä, kiitos siitä heille kaikille!

Palautteista nousi esiin harmi, että kielten opetus ei jatku yläkoulussa samalla tavalla, kuin Seminaarilla.

Alueen ruotsinkielinen opetus on keskitetty meille, ja vahva asema on ollut vuosia myös englantirikasteisilla luokilla, jotka nyt onneksi saatiin jatkumaan pienen tauon jälkeen. Näille ei Hämeenlinnan kaupungilla ole tarjota jatkumoa yläkoulun puolella.

Koulun piha sai eniten moitteita

Eniten moitteita palautteissa sai koulun piha. Juuri alkaneen D-rakennuksen remontin yhteydessä olisi hyvä hetki katsoa pihaa lasten silmin, ja laittaa se samalla kuntoon. Yhdessä viestissä 2-luokkalaisen tärkein toive on, että pihalla olisi sellaista alustaa, missä ”ei heti ole verillä, jos kaatuu”.

Pihalle toivotaan myös rajattuja alueita kuten kaukalo, koripallohäkki ja pienpelikenttä, jolloin pallopelit onnistuisivat paremmin. Samat teemat toistuivat, kun 4B luokka sai kuvataiteen tunnilla suunnitella omia unelmapihojaan.

Heidän piirustuksissaan pihassa voi harrastaa liikuntaa sen monissa eri muodoissa. Ja mikä ihaninta, myös yksinäiset välitunnin viettäjät oli huomioitu kaverikioskin ja -penkin avulla. Näitä suunnitelmia voi käydä peukuttamassa vanhempainyhdistyksen Instagramissa (@seminaarin_vanhempainyhdistys).

Leikkimään ja harrastamaan turvallisesti

Meille vanhemmille pihasuunnittelussa tärkeää on tietysti edellä mainittujen lisäksi, että harrastaa ja leikkiä voi turvallisesti.

Nyt muodissa oleva parkour-rata on hyvä esimerkki siitä, että luovuutta ja motorisia taitoja kehittävää, hauskaa liikkumista voi lisätä melko yksinkertaisella tavalla.

Viihtyisä ja toimiva piha lisäisi myös perheiden mahdollisuutta liikkua ja harrastaa yhdessä iltaisin ja viikonloppuisin. Hyviä esimerkkejä löytyy ihan läheltä, viime vuosina uusituilta koulujen pihoilta.

Toivotaan, että korona on pian selätetty ja pääsemme jatkamaan normaalimpaa elämää. Kaipaamme yhteisiä tapahtumia, joita vanhempainyhdistys on saanut olla järjestämässä.

Odotamme myös kohtaamisia, joista on pitänyt luopua. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta on hyvä aika suunnitella tulevaa ja samalla toivottaa kaikille oikein hyvää kevättä!

Kati Grönvall

puheenjohtaja

Seminaarin koulun vanhempainyhdistys, Hämeenlinna