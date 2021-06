Mielipide: Sunny Car Centeristä tuli opetuskertomus – Vetovoimaa, niinkö?

Monella paikkakunnalla on oma ”Sunny Car Centerinsä”, mutta täällä ajastaan jälkeen jäänyt hanke sai megalomaaniset mittasuhteet, suunnitelmissa oli 9-kerroksista autokauppaa ja viihdekeskusta.

Hankkeesta tuli eräänlainen opetuskertomus siitä, miten yksi ihmisen sotkee omat ja kaupungin asiat todella perusteellisesti ja yhteiskunnan kannalta erittäin kalliilla tavalla. Tätä saagaa ovat seuranneet valitettavasti muutkin kuin iltapäivälehdet, imagohaitta on ilmiselvä.

Monessa maamme kaupungissa autoilusta on tehty ongelma. Unohdetaan se, että yksityisautoilua jossain määrin tarvitaan pitkien etäisyyksien kaupungissa.

Olemattomasta on tehty ongelma

Hämeenlinnassa on tehty myös paikoituksesta ongelma. Vuosikausia on käytetty aikaa ja varoja olemattoman paikoitusongelman ratkaisemiseen, ja lopputuloksena kaupungissa on käyttämättömiä autopaikkoja yllin kyllin.

Entä sitten Kantolan tapahtumapuisto? Alue on laaja kenttä, ja yllätys, laajoja kenttiä on muuallakin.

Alun perin alue olisi pitänyt toteuttaa pienempänä ja paremmin varusteltuna, puoli miljoonaa pois kentän tasaamisesta ja raha kiinni alueen varusteluun.

Siinä on vieressä Sotkanranta ja ravintolapalveluja, jotka molemmat olisi voinut yhdistää Kantolan tapahtumapuiston toimintaan. Alue voisi olla matkailun kannalta ja myös paikallisille todellinen helmi, veto- ja pitovoimatekijä.

Matkailun markkinointia on kymmenen vuoden aikana tehostettu ja uudistettu erilaisissa hankkeissa useita kertoja. Lopputulos on se, että kun on tehty paljon taustatyötä, itse konkretia on unohtunut.

Mihin ohjaan telttailevan sukulaisperheeni?

Muutama kysymys: Mihin ohjaan telttailevan sukulaisperheeni majoittumaan Hämeenlinnassa, entä edullista leirintämökkiä etsivän kausityöläisen, entä missä tankkaan veneeni, entä missä on edullista majoitusta tarjoava retkeilymaja, jonne ohjaan ulkomailta tulevat nuoret vieraani?

Kaikki nämäkin vierailijat ovat maksavia asiakkaita. On todella huolestuttavaa, että matkailun perusinfra on juuri näinä kotimaan matkailun vilkastumisen vuosina päästetty rapistumaan.

Millaisen viestin annamme vastustamalla tiedekansallispuistoa?

Entä millaisen ”vetovoimaisen” viestin kerromme itsestämme innokkaille kansallispuistoissa kävijöille ja retkeilijöille vastustamalla Evon tiedekansallispuistoa?

Kulttuuri on muutakin kuin jääkiekkoa ja lentopalloa, se on musiikkia, teatteria ja kuvataidetta. Meillä on Verkatehdas, maamme mitassa todella ainutlaatuinen kokonaisuus. Onko alueen markkinointi ja hallinnointi ajan tasalla?

Yritin muutama vuosi sitten järjestää siellä 200 hengen tilaisuutta, se oli ainakin tuolloin mahdoton tehtävä. Jo ennen pandemiaa teatteri joutui elämään jatkuvissa supistuspaineissa ja musiikkitarjontaa nipistettiin roimasti. Annetaan alueen toiminnan elää ja hengittää ilman jatkuvaa huolta tulevaisuuden rahoituksesta. Kulttuuri on oleellinen osa vetovoimaista kaupunkia.

Tapio Välikylä

Lammi