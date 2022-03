Mielipide: Suojautuminen kannattaa, vaikka siihen ei pakoteta

Koronarajoitusten purkaminen vaikuttaa antaneen erheellisen viestin, että epidemia alkaa olla ohi. Ihmiset väsyivät koronarajoituksiin ja sekavaan tiedottamiseen. Rajoitukset purettiin, koska niiden hyödyn ajatellaan olevan haittoja vähäisempi.

Tosiasiassa sairaalaan otettujen koronapotilaiden lukumäärä on olut merkittävästi korkeampi kuin koko epidemian aikana ja kuolemantapauksia on ollut keskimäärin yli 10 vuorokaudessa.

Tehohoidon kuormittuvuuden on ajateltu olevan taudin vakavuuden mittari. Tehohoitoon joutuvien potilaiden määrä riippuu kuitenkin hoitoon ottamisen kriteereistä, mitkä nähdäkseni ovat muuttuneet. Tästä esimerkkinä on Herttoniemen koronasairaala.

Helsingin Sanomien artikkelin (6.2.) mukaan sairaalaan otettavien ikähaarukka on korkea ja käytännössä kaikilla potilailla on elvytyskielto.

Olen ulkomailla työskennellessäni oppinut, että elvytyskielto eli DNR (do not resuscitate) laitetaan potilaille, joiden tauti vääjäämättä johtaa kuolemaan tai vointi jo ennen sairastumista on niin huono, ettei elämän jatkaminen ole mielekästä.

Elvytyskieltopotilaita ei näin ollen siirretä tehohoitoon. Herttoniemen sairaalasta tammikuussa uloskirjoitettiin 74 potilasta joista yli 57 lähti sairaalasta hengissä. Tätä taustaa vasten elvytyskiellon perusteet poikkeavat kansainvälisestä käytännöstä.

Suojautumisesta annettu ristiriitaista tietoa

Epidemian aikana suojautumisesta on annettu ristiriitaista tietoa. Alkuvaiheessa pontevasti selitettiin, että maskeista ei ole hyötyä tai jos jotain hyötyä olisikin, niin maski suojaa ainoastaan muita, mutta ei maskin käyttäjää. Ikään kuin maskissa olisi yksisuuntainen suodatin.

Maskin hyödyistä on tehty lisäselvityksiä ja kiistatta niistä on merkittävää hyötyä nimenomaan maskin käyttäjälle. Rokotuskielteiset ovat saaneet pontta ajatuksilleen, koska koronarokotukset eivät ole toimineet yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmat rokotukset.

Rokotetutkin sairastuvat ja levittävät tautia ja joukkosuojaa ole saatu aikaiseksi, mutta rokotuksista on ollut merkittävää hyötyä. Taudin aiheuttamilta kuolemilta on suuressa määrin säästytty.

Kun rajoituksia ei nyt ole ja riski sairastumiseen on suuri, niin omakohtaisen suojautumisen merkitys entisestään korostuu. Rokotus suojaa vähintäänkin pahalta taudilta ja käyttämällä maskia riski sairastumiseen pienenee merkittävästi.

Tapio Innamaa

lääkäri, BCEM

Hauho