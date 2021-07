Mielipide: Suomessa on podettu alemmuuden kompleksia – Oli "pakko" mennä nauttimaan, kokemaan ja näyttämään Pietarin pandemian keskelle

Kun hymyilevä Hannes (Kolehmainen) viime vuosisadan alussa voitti 5000 metrin juoksussa kultamitalin Tukholman olympiakisoissa, se oli sen ajan suomalaisille hieno herätys: mekin pärjäämme.

Tosin sen tiesivät vain harvat: ei ollut nykyaikaista mediaa.

Myöhemmin suomalaiset menestyivät yhä hyvin, loistavasti, kansojen kisoissa. Sankareita oli paljon, kuninkaana itse Paavo Suuri.

Suomessa osattiin jotenkin harjoitella, monissa maissa ei osattu edes kilpailla. Ihme olisi ollut, jos suomalaiset urheilijat eivät olisi menestyneet – alussa lähinnä yleisurheilussa.

Se johti suomalaisten asenteissa melkein voittamisen pakkoon. Kun ajan kuluessa menestystä ei enää tullutkaan kovin paljon juoksussa, keihäänheitossa, hiihtolajeissa, etsittiin ja löydettiin uusia menestyslajeja varsinkin joukkuelajeissa, jääkiekkoilussa ja nyt myös jalkapalloilussa.

Kun Suomi sekosi

Kun Suomi saavutti vuonna 1995 maailmanmestaruuden jääkiekkoilussa, maailman mitassa marginaalissa, median ja sen myötähuutajien mielestä koko Suomi sekosi. Siis Suomi sekosi!

Kyselimme toisiltamme, missä olit silloin sillä ihanalla hetkellä. Sillä hetkellä, kun Suomi sai täysosuman ruotsalaisen (!) päävalmentajan johdolla.

Myös myöhemmin on voitettu paljon, mutta samalla on syntynyt lisää voittamisen pakkoa. Meillä on podettu alemmuuden kompleksia. Sen seurauksena meidän on menestyttävä, näytettävä muille.

Kun Suomi onnistui, tuurilla tai ansaitusti, pääsemään ottelemaan maanosansa Euroopan (siitä iso maailma on paljon suurempi) jalkapallon mestaruusmittelöihin, taas yllättävän monien suomalaisten oli ”pakko” mennä tautiseen Pietariin maailman pahimman pandemian keskellä.

Oli ”pakko” mennä nauttimaan, kokemaan ja näyttämään.

Sekoilua ja hieman sikailua

Alemmuuskompleksia hämmentävän paljon edelleen potevan Suomen vauhkoontuneet pojat ja kai tyttäretkin sekoilivat ja hiukan sikailivatkin Pietarissa.

Palattuaan he toivat kotimaahan uutta koronatautia ja rehentelevät nyt sillä, että kävivät Pietarissa näyttämässä itseään ja kehumassa Suomea.

Näille urheilun ystäville ihmisten kuolemat koko planeetalla pandemian jatkuessa ovat pieniä asioita silloin, kun Suomessa osataan jo aika hyvin pelata jalkapalloa!

On pakko myöntää, että kompleksisten suomalaisten sekoilu Pietarissa harmittaa ja hiukan hävettääkin meitä, jotka myös pidämme urheilusta sen laajalla sektorilla.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna