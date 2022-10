Mielipide: Suomi-rata on täsmätyö tamperelaiseliitin tarpeisiin

Suomi-rata nykymuotoisena on aika heppoinen esitys. Siinä ei ole mitään kunnianhimoa uudistaa Suomen liikennejärjestelmää vaikka nimi siihen viittaa. Se jää kuin täsmätyöksi tamperelaiseliitin tarpeita varten.

Se, että pyritään nopeampaan liikkumiseen ja ajan säästämiseen ei sinänsä ole mikään väärä tavoite. Maantielläkään kukaan tuskin enää toivoo Tampere-Helsinki moottoritien poistamista ja paluuta vanhaan kolmostiehen.

Pidemmällä tähtäimellä olisi varmasti hyvä, että Suomessa olisi nopeita kantayhteyksiä. Aika luonteva perusyhteys tällöin olisi Helsinki–Oulu.

Tällaisen suunnittelussa ei kyllä kannattaisi lähteä rata, vaan tarve edellä.

Kai muitakin tarpeita on kuin tamperelaisten pääsy nopeasti Helsingin keskustaan ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Pitäisi myös olla valmiutta tehdä isoja muutoksia nykyiseen liikennöintiin.

Onko rekkaralli järkevää kaupunkien välillä?

Onko esimerkiksi nykyisenkaltainen rekkaralli suurten kaupunkien välillä järkevää vai pitäisikö junien olla kuin laivoja, joihin rekkojen perävaunut lastataan? Uuden radan yhteyteen (metsään, mutta teiden varsille) voitaisiin nykyistä helpommin rakentaa terminaaleja syöttöliikenteen tarpeisiin.

On outoa, jos suorempi rata merkitsee sitä, ettei mitään väliasemia rakenneta. Kun kallis rataperusta tehdään, eikö silloin kannattaisi tehdä samantien sekä nopeamman että hitaamman liikenteen kaistat. Nopeampi ollen tulevaisuudessa oikea supernopea.

Kun menisin työreissulle Ouluun, siihen pääsisi Hämeenlinnan läntisellä asemalla Rengossa. Asemalla olisi reilusti parkkitilaa käytössä. Junassa olisi kunnon toimistotilat, hyvä ravintola, lepotila ja jopa kuntosali suihkuineen. Ei mikään mahdoton ajatus tällainen.

Rikas “raidealuskasvillisuus” pitäisi olla keskeinen arvo

Jos Renko olisi yksi keskeinen terminaalipaikkakunta rahdille, siellähän voisi olla myös lastauspaikka Lappiin meneville turistiautoille, jotka samalla latautuisivat matkalla Jos insinöörit ryhtyvät ihan oikeasti miettimään sitä, miten tällaisia liityntöjä voitaisiin kätevästi hoitaa, varmasti nykykäytännöt muuttuisivat aika lailla.

Jos raideliikenteeseen oikeasti uskotaan, rikas “raidealuskasvillisuus” pitäisi olla keskeinen arvo myös muualla kuin suurten asutuskeskusten sisällä.

Vanhaa asema- ja rataverkostoa pitäisi uudistaa niin, että myös paikallisuus näkyisi vahvempana. Jos vaikkapa jollakin alueella liikutaan paljon pyörillä, miksei se näy vahvemmin sen alueen asemissa ja junissa.

Yksi kysymys on tietenkin ajoitus. Milloin tällaisia isoja hankkeita pitäisi lähteä toteuttamaan? Lama-aika on sinänsä hyvä hetki, koska se luo uutta uskoa tulevaan. On kuitenkin onnetonta, että nyt hyvin kapeakatseisella valmistelulla hyvätkin perusajatukset pilataan.

Jarmo Markula

Hämeenlinna