Mielipide: "Surullista, että ykköslehti lähti tekemään vitsiä" – Kaupunginjohtaja kuuntelee alaisiaan

Kuka haluaisi elää yhteiskunnassa, jossa Markun kanssa ei juteltaisi? Kuka haluaisi olla työpaikassa, jossa esimies ei keskustelisi epäselvässä tai uudessa asiassa ensin sen kanssa, jota asia koskee?

On surullista, että maakunnan ykköslehti on lähtenyt tekemään vitsiä siitä, että kaupunginjohtaja on ilmoittanut keskustelevansa alaisensa kanssa ennen kannanottoa häntä koskevassa asiassa (uutinen: ”Täytyy jutella Markun kanssa” HäSa 28.11. ja alanurkka: Rauno Lahti HäSa 20.12.).

Kaupunginjohtaja, joka on siis kaikkien kaupungin työntekijöiden ylin esimies, noudattaa hyvän hallinnon ja hyvän esimiestavan mukaista tapaa toimia, käyden keskustelua alaistensa kanssa heitä koskevissa asioissa. Erityisen tärkeää ja välttämätöntä tämä on asioissa, joissa alaisen toimien laillisuutta tai oikeudellisuutta epäillään.

Hämeenlinnan kaupunki haluaa strategiansakin mukaan olla työnantaja jossa henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta.

Jokaisen pitäisi olla iloinen siitä, että vaikka vakaviakin syytöksiä esitetään, meillä kaupunginjohtaja haluaa jutella alaisensa kanssa ennen kiivailua. Tämä on hyvää henkilöstöhallintoa.

Juha Kallioinen

kaupunginhallituksen jäsen (kok.)

Sari Rautio

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)

Hämeenlinna