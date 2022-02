Mielipide: Suuret toiveet ja niiden toteutus – Nyt jo puretulle Hämeenkaarellekin asetettiin aikoinaan isoja odotuksia

Kiitos Jussi Lahdensuolle hyvästä kommentistasi lehdessä (HäSa 3.2.). Olen minäkin mielenkiinnolla ja myös huvittuneena seurannut keskustelua Hämeensaaren rakentamisesta ja verrannut Hämeenkaaren rakentamiseen runsaat 60 vuotta sitten.

Tuolloin kaupungissa oli pulaa, paitsi tietysti paljon muusta, myös nuorison vapaa-ajan tiloista. Lions Club Hämeenlinnan aloitteesta pystyttiin tuolloin aikavälillä 1957–1961 toteuttamaan ainakin osaratkaisu tuon puutteen korjaamiseksi: rakennettiin Hämeenkaari.

Tulevien ratkaisujen suunnitteluhan lienee alkanut jo Hämeenkaaren purkamisesta lähtien.

Toiveita on taas ollut paljon

Nykyiselle suunnittelulle yleisten tilojen, jäähallin ja muiden tilojen osalta ja tuolloisille toiveille on ollut yhteistä, että toiveita on paljon ja ne ovat suurelta osin epärealistisia.

Hämeenkaarelle asetetut toiveet eri vapaa-ajan toimijoiden taholta olivat 6 500 neliömetriä ja toteutus 1 500 neliötä.

Tuleva Hämeensaari-keskus on tietysti aivan eri suuruusluokkaa kuin oli Lions Clubin ideaan perustunut yksi rakennus. Onneksi on huomattu, että Hämeenlinna ei ole Tampere tai New York, joissa on toteutettu jääkiekkoareena keskelle kaupunkia rautatieaseman yläpuolelle.

Tampere on aina Tampere

New Yorkissa Madison Square Garden on toiminut jo aikojen alusta ja Tampereen Nokia Areena, ainakin ulkoa päin ja aulasta katsottuna näyttää todella hyvältä, mutta Tampere on aina Tampere tunneleineen, marineineen ja raitioteineen, sitä ei kotikaupunkimme taida voida käyttää esimerkkinä.

Pysäköintiä aina tarvitaan, mutta tarvitaanko enää toista Pööliä. Kun ensimmäisen kerran itse näin rautatieaseman pysäköintitalon valmiina rantareitiltä päin katsottuna, mieleeni tulivat valokuvista tutut konserttitalot eri puolilla maapalloa. Niin mahtava ja miksei kauniskin se oli.

Mutta eikö autoille todella pysty osoittamaan muunkaltaista tallia kuin maiseman kiintopiste?

Vaikka Hämeensaaren rakentuminen näyttää aina vain lykkääntyvän, niin onhan Hämeenlinnan kaupunki tehnyt asian hyväksi ainakin yhden päätöksen. Se on jo useampi vuosi sitten päättänyt, että Hämeenkaaren paikalle tulevaan rakennukseen, toivottavasti sen julkisivuun, kiinnitetään laatta, jossa kerrotaan Hämeenkaaren syntyhistoria.

Heikki Astrén

Lions Club Hämeenlinnan jäsen vuodesta 1973