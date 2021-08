Mielipide: Taksit pettivät veteraanin – Ei papalla ollut varaa sodassa odottaa, kun käsky oli käynyt

Vanha sotaveteraani, 97 vuotta, on istunut Lammilla hoitokodin pihalla pyörätuolissa jo kaksi tuntia ja odottanut.

Hän on odottanut taksia, joka on tilattu viikko sitten. Hänen Parkinsonin tautia sairastava esikoispoikansa, pian 74 vuotta, on hänen tukenaan ja turvanaan. Sote-taksista oli inva-auto tilattu, mutta firmassa ei vastata puhelimeen.

Pappa on jo viikon innokkaasti odottanut pääsyä kotona käymään. Hän tietää, että lapset ja lastenlapset, vävyt ja miniät ovat siellä kotona koolla ja järjestäneet hänelle nimipäiväkutsut.

Sinne on tultu kaukaa ja kaikki odottavat H-hetkeä – papan iloista ilmettä. On siellä muutama naapurikin kutsuttuna.

Sote-taksin perään soitettiin useita kertoja – turhaan

Poika, tytär ja vävy ovat soittaneet sote-taksiin toistuvasti. Siellä ei vastata. He soittavat Taksi Hämeeseen ja sieltä luvataan inva-auto pikaisesti. Sitäkään autoa ei koskaan tule. Hoitajatkin käyvät ihmettelemässä, miksi pappa vaan istuu pyörätuolissaan pihalla.

Oma apu, paras apu. Pojanpoika ottaa pakettiautostaan takapenkin irti. Muutama apumies matkaan ja veteraania hakemaan. Pyörätuoli pappoineen nostetaan autoon, kuormaliinoilla kiinni matkan ajaksi, ja pappa saadaan perille.

Välipitämättömyyttä hyvinvointivaltiossa

Kuinka hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi voidaan olla näin välinpitämättömiä?

Ei papalla ollut varaa odottaa sodassa kahta tuntia, kun käsky kävi tai vihollinen lähestyi. Piti joka hetki olla valppaana puolustamassa isänmaata.

Yhteiskunnan palvelut pettivät taas tuplasti.

Yksityinen Taksipalvelu Mutta tilattiin hakemaan pappa pois. Auto tuli silloin, kun oli luvattu, ja pappa pääsi sovitusti hoitokotiin takaisin.

Kyllä me niin mielemme pahoitimme papan puolesta.

Pirkko Sipilä-Lähdekorpi

Sastamala

ja 19 muuta allekirjoittajaa