Mielipide: Tämän ei olisi uskonut olevan mahdollista Hattulassa – Rautakautinen asuinpaikka jäänyt tieuran alle

Kiitos Hämeen Sanomille 4. elokuuta painetussa lehdessä julkaistusta kirjoituksesta, jossa annettiin uutta tietoa Hattulaan suunnitellun ratsastuskeskusalueen suhteesta alueen muinaisjäännöksiin. Tilanne ei kuitenkaan taida olla aivan niin valoisa kuin mitä kirjoituksen perusteella saattoi päätellä.

Vanhojen karttojen mukaan juuri alueen hakkuuaukealle tehdyn tieuran kohdilla on sijainnut Kärsälän kylän tai yksittäistalon tontti.

Asuinpaikka tavattoman arvokas tutkimukselle

Kärsälä mainitaan asiakirjoissa jo keskiajalla, mutta koska vieressä on rautakautinen kalmisto, on selvää että tuo paikka on ollut asuttu rautakaudelta lähtien, kenties tuhannen vuoden ajan lähes nykyaikaan saakka.

Tutkimukselle tällainen ehyenä säilynyt, pitkään käytetty ja sitten käytöstä jäänyt asuinpaikka olisi ollut tavattoman arvokas. Paikalla oli ennen tietöitä vielä näkyvissäkin rakennusten kivijalkoja ja muita asutuksen merkkejä.

Kalmisto ja muinaisjäännökset aivan lähellä

Kun vieressä on tiedossa oleva rautakautinen kalmisto ja toisella puolella aivan lähellä valtakunnallisestikin tunnetun Vesunnan kymmenet muinaisjäännökset, niin luulisi olevan selvää, että paikka ensin tutkitaan, mutta nyt suuret maanmuokkaustyöt on siis tehty ilman minkäänlaista ennakkotutkimusta.

Kesäkuun lopulla, töiden jälkeen, aluetta on sitten inventoitu, mutta tutkimusraportista käy ilmi, että tutkimus on koskenut vain itse hakkuualuetta, eikä lainkaan sinne tehtyä tietä, joka kuitenkin olisi ollut ehkä tärkein tutkittava kohta.

Pelastettakoon, mitä pelastettavissa on

Historiaa täynnä olevassa Hattulassa ei olisi uskonut tällaisen toiminnan olevan edes mahdollista. Nyt olisi kuitenkin tärkeä tutkia, onko osa vanhasta kylätontista ehkä säilynyt uuden tieuran viereen jääneessä metsässä, ja pelastaa jos jotain pelastettavaa vielä on.

Eero Ojanen

Vesunnan historian tutkija

Reijo Hyvönen

Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät

Erika Kare

FM

