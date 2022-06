Mielipide: Tanssi unohtui Hippaloilta – Eikö katutanssi ole tarpeeksi taidetta?

Lasten taidefestivaali Hippalot tuo heinäkuun lopussa Hämeenlinnan Verkatehtaalle kattauksen lastenkulttuurin helmiä. Neljän päivän mittaisella festivaalilla päästään nauttimaan Hippo-lavan konserteista, teatterisalien esityksistä ja tekemään omaa taidetta monissa työpajoissa.

Hippaloilla on yli 40-vuotinen historia ja maine laadukkaana lastenkulttuuritapahtumana ja jo vuosia sitä on järjestänyt lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx: kirjailijavieraita, esityksiä, katuteatteria, työpajoja, näyttelyitä, musiikkia, elokuvia ja ”muuta mukavaa”.

Tämän vuoden teemana on katutaide.

Katutaide rantautui Suomeen 1980-luvun vaihteessa hiphop-kulttuurin mukana. Hiphop-kulttuurissa on kyse yhteisöllisyydestä, katutanssi on syntynyt osallistavana tanssina, osana katukulttuuria. Katutanssilla on vahva asema suomalaisen tanssin kentällä ja tänä päivänä katutanssin harrastajia onkin Suomessa yli 20 000 kaikissa ikäluokissa.

Hippaloilla on 19 työpajaa, mutta yksikään niistä ei liity edes välillisesti tanssitaiteeseen. Aikaisempina vuosina esillä olleet tanssityöpajat on korvattu erilaisilla digi- ja mediatyöpajoilla.

Ei tanssiin liittyviä näyttelyitä. Ei tanssiin liittyvää päälavaesitystä. Elokuvia kahdeksan, ei tanssielokuvia. Esityksiä (Verstas/Teatterin näyttämö) ja katuteatteria 10, joista yksi on tanssiteatteriesitys.

Tanssin merkitystä perinteisen kontekstin ulkopuolella ei ole syytä väheksyä. Taide kuuluu kaikille. Tanssi taidemuotona on erityinen: sen kasvatuksellinen merkitys perustuu kokonaisvaltaisuuteen.

Yksi tanssin tärkeimmistä tehtävistä on vahvistaa kehotietoisuutta sekä tunnetta siitä, että jokaisen keholla tuotettu oma ja erityinen tanssi on arvokasta.

On huolestuttavaa, että Suomen vanhin lasten taidefestivaali sivuuttaa tanssitaiteen näin surutta. Eikö katutanssi ole ”tarpeeksi” taidetta, että se otettaisi osaksi näin mittavaa lastenkulttuuritapahtumaa?

Tiia Redsven-Heino