Mielipide: Tarvitaan luovaa hulluutta – Viipurintien terveyskeskus täydentäisi Verkatehdasta

Anu Halmeniemen kirjoitus Kulttuuri tapetaan täällä (HäSa 7.8.) sai minutkin miettimään kulttuurin asemaa Hämeenlinnassa.

Itselläni on taipumus tallentaa ja julkaista valokuvina toisten tekemää taidetta paikoista, jossa se on luvallista tai jopa toivottavaakin.

Siten taide saa enemmän näkyvyyttä ja saa ihmiset kiinnostumaan sen katsomisesta ja mahdollisesti myös miettimään näyttelyyn, teatteriin, valoshow’n tai muuhun tapahtumaan menemistä.

Erityisesti haluan tallentaa lasten ja nuorten tekemää taidetta, jotta se jäisi elämään edes kuvina.

Kävin torstaina katsomassa Raami Daamien näyttelytilassa Ulla Heinosen valokuvanäyttelyn ja totesin paikan päällä kuvien näyttävän paljon upeammilta kuin Facebookin kautta katsoessa.

Terveyskeskuksesta tulisi upea kulttuurikeskus

Minun ja mahdollisesti monen muunkin mielestä terveyskeskuksemme tilat voisivat olla upea kulttuurikeskus, kunhan saamme Assi-sairaalan valmiiksi. Nykyisen terveyskeskuksen tiloista tulisi oiva lisä Verkatehtaalle.

Itse en enää edes harkitse Vanajaveden opiston kursseja, koska koulutuspaikka sijaitsee minun kannaltani väärässä paikassa. Verkatehdas oli sille oiva paikka.

Ymmärrän koululaisten tarvitsevan väistötiloja, mutta olisiko samat luokat iltaisin jonkun muun käytössä?

Mikään ei tapahdu hetkessä

Meillä on tässä kaupungissa paljon hyvää, mutta paljon on vielä kehitettävää. Mikään ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaikka itsekin niin monesti toivon.

Me tarvitsemme luovia ihmisiä, jotta saamme tänne uutta. Me tarvitsemme myös virkamiehiä selvittämään, mitkä ideat on mahdollista toteuttaa ja miten ne toteutetaan. Luovaa hulluutta, heittäytymistä, innovatiivisuutta, kaikkea sitä tarvitaan.

Tulevat vuodet tulevat olemaan taloudellisesti tiukkoja, mutta silti leivän lisäksi tarvitaan myös sirkushuveja, jotta me jaksamme pakertaa arjen keskellä.

Kun katselin kuviani tämän ja viime vuoden osalta, niiden mukaan nyt on kaupungissamme panostettu valoshow-esityksiin. Tämän jutun kuvituksena on yksi esimerkki.

Marita Pekkarinen

Hämeenlinna