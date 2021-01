Mielipide: Terveyspalveluja mietittävä kokonaisuutena – Ilveskodin arvo kuntoutuksessa on kiistaton

Hämeenlinnassa käydään keskustelua Ojoisten ja Idänpään terveysasemien lakkauttamisesta. Keskustelussa on käytetty ilmaisuja, joiden mukaan seinistä on luovuttava ja säästöjä on saatava.

Kysymys kuuluu: miten säästetään seinistä, jos yksityinen terveyspalvelun tuottaja sanotaan irti pääterveysasemalta, jotta niihin tiloihin voidaan siirtää Ojoisten terveysasema. Ojoisille jäisivät tyhjilleen kaupungin omistamat tilat. Sekö on säästöä seinistä?

Miksi hyvät ja toimivat palvelut haluaan ajaa alas tilanteessa, jossa pitäisi miettiä sote-uudistusta kokonaisuutena? Ojoisilla toimii terveysaseman välittömässä läheisyydessä Ilveskoti-säätiön ylläpitämä kuntoutuslaitos.

Mikä on tilanne sote-kuvioissa?

On syytä pohtia, mikä sen asema on tulevassa sote-kuviossa ja voisiko sen ja terveysaseman toimintoja yhdistämällä saada entistä paremmat ja laajemmalle alueelle tuotettavat terveyspalvelut asukkaille.

Ilveskoti on ensisijaisesti kuntoutuslaitos ja sen arvo koko alueelle on kiistaton. Sotaveteraanikuntoutuksen loppuminen lähivuosina tuo entistä paremmat mahdollisuudet tuottaa palveluja sote-uudistuksen kautta koko Kanta-Hämeen alueelle.

Ilveskodin näytöt ovat ylivertaisia

Kuntoutuksen osalta Ilveskodin näytöt ovat alueella ylivertaisia. Assi-sairaalan asiakkaat tarvitsevat kuntoutusta ja niitä kaikkia tiloja ei kannata rakentaa sinne, kun toimivat tilat ovat olemassa.

Henkilökunnan yhteiskäytön osalta olisi mielenkiintoista selvittää, mitä hyötyjä olisi jos samat lääkärit ja hoitajat voisivat toimia Ojoisten terveysasemalla ja Ilveskodissa tuottamassa palveluja alueen asukkaille.

Ymmärrän, että kustannuksia pitää tarkastella ja säästöjä hakea, jotta yleensä voidaan tuottaa palveluja ihmisille järjellisellä kustannustasolla.

Ajankohta, jossa koko toimintaa ollaan myllertämässä soten takia hämmentää monia ihmisiä. Miksi Ojoisten tai Idänpään terveysasemat pitäisi väliaikaisesti siirtää Viipurintielle jos lähivuosina ollaan kuitenkin luopumassa siitä kokonaan.

Toiminnot turvattava siirtymävaiheessakin

Eikö tässä tilanteessa olisi parasta turvata toiminnot nykyisissä tiloissa ja tehdä yhdistymiset sitten, kun kokonaiskuva tulevaisuudesta on selvillä?

Samalla varmistettaisiin, että mikään toiminto ei vaarantuisi, kun terveysasemia yhdisteltäisiin tarvittaessa eri aikaan.

Keskustelussa on ollut myös esillä se, että palvelun saajat ovat eriarvoisessa asemassa, koska toiset terveysasemat toimivat paremmin kuin toiset ja aikoja saa toisilla asemilla toisia paremmin.

Eikö olisi järkevää että kehitettäisiin niitä asemia, jotka eivät toimi riittävän hyvin, eikä lakkautettaisiin niitä jotka tuottavat alueen asukkaille hyviä ja toimivia palveluja.

Jorma Hassinen

Hämeenlinna