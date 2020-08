Mielipide: Toivottavasti järki voittaa ja Assi-sairaala haudataan lopullisesti

Hämeen Sanomissa oli taannoin (HäSa 15.7.) eräiden vasemmistoliiton edustajien mielipidekirjoitus, jossa vedottiin Kanta-Hämeen päättäjiin, sairaanhoitopiirin Assi-sairaala hankkeen jatkamiseksi.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että missään tapauksessa Kanta-Hämeen kuntien talous ja palveluiden tuottaminen kuntalaisille ei edisty, vaan taantuu, mikäli uusi Assi – sairaalahanke etenee Hämeenlinnassa ja asukaslähtöisyys Kanta-Hämeestä jatkuu.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja maakuntaliitto tilasivat konsulttitoimiston selvittämään niin sanotuilla painelaskelmilla, eli Assi-sairaalahankkeen vaikutuksista maakunnan kuntien talouteen, siis kuntien, jotka joutuvat maksamaan hankkeen, mikäli se päätetäisiin toteuttaa.

Konsulttityön lopputulos oli karmeaa luettavaa. Konsulttiselvityksen yhteenveto löytyy Kanta-Hämeen maakuntaliiton nettisivuilta.

Assi olisi kunnille kohtuuton rasite

Konsultti toteaa suoraan, että ilman Assi-sairaalahankkeen toteuttamistakin maakunnan kunnista suuri osa on jo nyt reilusti ylivelkaantuneita ja ovat siten valumassa Suomen muiden kriisikuntien kriteerit täyttävien kuntien joukkoon.

On kohtuutonta, että näiden kuntien pitäisi vielä rahoittaa ylikallis Assi-sairaala Hämeenlinnaan.

Assi-sairaalahankeen kokonaiskustannusarvio on viimeisten tietojen mukaan 424,5 miljoonaa euroa. Rakentamisen kustannusarvioita on varmaan niin monta, kuin on päiviä vuodessa.

Vanhan sairaalan tulevaisuus hämärän peitossa

Kanta-Hämeen nykyisen keskussairaalan tulevasta käyttötarkoituksesta tai käytöstä ei ole tietoa kenelläkään.

Vasemmistoliiton edustajat edellyttävät, että Assi-sairaalan jatkon kokonaisuuteen tulee kuulua myös luotettava yhteisymmärrys siitä, että Forssan ja Riihimäen seuduilla on laajasti saatavilla erikoislääkäripalveluja sekä koko maakunnassa lähipalveluiden yhteydessä. Tähän kuuluu myös se, että sote-palveluiden työllisyysvaikutukset jakautuvat seutukuntien kesken tasapuolisesti.

Vaatimus on sinänsä hyvä ja oikeutettu, ja siitä kannattaa pidettävä kiinni.

Vertailu HUSin Siltasairaalaan

Verrattaessa tätä Assi-sairaalaa, esimerkiksi HUS (Helsingin Uudenmaan Sairaanhoitopiirin), vastaaviin sairaalarakentamiskustannuksiin, ovat tämän Assin kustannukset ihan toista luokkaa. Esimerkkinä HUSin Siltasairaala, joka on parhaillaan rakentumassa Helsinkiin, sairaalan koko bruttoala on noin 69 920 neliömetriä.

Sairaalan rakennuskustannukset ovat 295 miljoonaa euroa. Siltasairaala on HUSin historian suurin yksittäinen rakennushanke.

Väestöpohja Uudellamaalla siis HUSin alueella on 1,7 miljoonaa asukasta, eli hankkeen maksajia on kymmenen kertaa enemmän, kuin Kanta-Hämeen 170 000 asukasta, joille lankeavat maksettaviksi Assin rakennuskustannukset noin 380 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeessäkö rakentaminen kalliimpaa?

Tämän mukaan Kanta-Hämeessä rakentaminen on kalliimpaa, kuin Helsingissä. Assi taitaa olla pienen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin suuruuden hulluutta?

Kanta-Hämeessä on tultu toimeen nykyisen, hyvin toimivan ja helposti tavoitettavan keskussairaalan kanssa jo useita vuosikymmeniä. Siksi on syytä kehittää nykyistä keskussairaalaa edelleenkin palvelemaan potilaitaan vuosikymmeniksi eteenpäin.

Vakava syy miettiä, mitä Assille tehdään

Nyt on todella vakava syy Kanta-Hämeessä poliittisten päättäjien ja virkamiesten miettiä mitä Assi- sairaalahankkeelle tehdään.

Assi-sairaalan ”kustannusarviot” ovat jo siinä määrin pelottavan korkeita, että sairaanhoitopiiri on itse päättänyt keskeyttää hankkeen suunnittelun ja rakentamisen toistaiseksi.

Siksi nyt on korkea aika yhteisymmärryksessä todeta maakunnan kuntien taloudellisen tilanteen olevan niin huonossa kunnossa, että ei ole mahdollisuutta viedä Assi-sairaala hanketta eteenpäin sen erittäin korkeiden kustannusten johdosta.

Toivottavasti järki voittaa ja hanke päätetään lopettaa välittömästi.

Arto Lapiolahti

kunnallisneuvos

Tero Rekimäki

yrittäjä

Riihimäki