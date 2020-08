Mielipide: Tukea tarvitseva nuori oli jätetty kadulle

Törmäsinpä jokunen aika sitten tilanteeseen, jossa tukea tarvitseva nuori oli laitettu kadulle nukkumaan. Syyksi oli ilmoitettu nuoren epilepsia, jonka vuoksi hän ei voisi jäädä ystävälleen yöksi, kun aikuinen taloudesta lähti töihin.

Hän siis nukkui yönsä ulkona. Oliko tämä siis turvallisempi paikka sitten yöpyä kuin ystävän luona?

Seuraavan yönsä hän nukkui ystävättäreni luona ja sieltä siirtyi minun luokseni.

Sain hänet vieraakseni ja lähdin selvittämään hän tilannettaan.

On karmeaa kuulla, että tukea tarvitseva ihminen jätetään kadulle oman onnensa nojaan. Vielä karmeampaa on ajatella, että jollain on sydäntä tehdä näin. Onneksi on myös meitä, jotka välitämme ja haluamme auttaa.

Todellisuudessa asiat olivat paljon pahemmin.

Oli ajettu pois kimppakämpästä

Nuori oli ajettu kimppakämpästä kadulle jo kuukautta aikaisemmin.

Ketään ei ollut kiinnostanut hänen vointinsa: ei papereita, ei rahaa tilillä, lääkkeitä jäljellä noin viikoksi. Takana oli syömättömiä päiviä ja useampi nukuttu yö ulkona.

Olisittepa uskoneet sen hymyn minkä sain, kun ilmoitin, että ulkona nukutut yöt ovat nyt takana.

Seuraavana päivänä soitto sosiaalitoimeen, asuntotoimistoihin ja pankkiin, jotta saadaan nuorelle apua, raha-asiat kuntoon ja toivottavasti paikka missä olla ja yöpyä vakinaisemmin. Tässä vaiheessa voin sanoa, että en tiennyt, mitä kaikkea tämä matka tuo tullessaan.

Viikon jälkeen raha-asioita selviteltiin edelleen pankin kanssa, mutta asuntonäyttö oli jo ovella ja asunto sen jälkeen tiedossa kuun alusta lähtien. Näin ollen oli yksi huoli ja murhe vähemmän, tai niin ainakin luulin.

Sosiaalitoimi pallottelee

Sosiaalihuoltoon soiteltiin silloin heti, kun tämä nuori meille rantautui. Heistä ei ole kuulunut tämän kirjoittamishetkellä vieläkään mitään, reilun kolmen viikon jälkeen.

He kun pallottelevat papereita edelleen edestakaisin entisen asuinkunnan ja Hämeenlinnan välillä. Tärkeämpää heille on se, missä kaupungissa ihmisen paperit ovat, kuin se, onko nuorella kattoa pään päällä tai ruokaa mitä voisi syödä.

Ketä kiinnostaa, jos yhteiskunta ei välitä?

Tämä nuori on yhteiskunnan toimesta jätetty minun harteilleni hoidettavaksi, tai ainakin sille se tuntuu monelta osalta. Yhteiskunta ei välitä, mutta jos yhteiskuntaa ei kiinnosta, niin ketä kiinnostaa?

Mistä asunnottomat, kodittomat ja sellaiset, jotka eivät halua siellä olla, saavat apua? Miten tämä tieto tavoittaa heidät?

Eikö meillä pitäisi olla paikka, mihin nämä ihmiset voitaisiin ohjata ja mistä he saavat apua tilanteeseensa? Koska apuahan he tarvitsevat.

Kiitoksia Hämeenlinnan Asunnoille

Kiitoksiakin on pakko jakaa tässä tilanteessa apuna olleille Hämeenlinnan Asunnot oy:n asumisneuvojille.

Siinä kohtaa, kun minulta meni usko yhteiskuntaan ja nousi tie pystyyn yksittäisenä kansalaisena asioiden kanssa, he neuvoivat miten edetä ja joustivat, kunnes asiat saatiin siihen kuntoon, että nuori asuu nyt omassa asunnossaan. Iso kiitos siis heille!

Satu Heinonen

(vihr.)

Hämeenlinna