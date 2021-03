Mielipide: Turengin kävelykatu oli askel väärään suuntaan – Yhteistyö on ainoa tie eteenpäin

Janakkalan kunnanvaltuusto teki maanantaina päätöksen Juttilantien eli niin sanotun market-kaavan osalta. Kyseessä oli merkittävä päätös keskustan kehittämisen suuntaviivoista.

Turengin keskusta on rakentunut vuosikymmenten saatossa vahvasti keskustakolmion alueelle. Se muodostaa asiointikeskittymän kaupan palveluiden, pankki- ja apteekkipalveluiden, liikunta- ja hyvinvointi sekä ravintolapalveluiden kokonaisuutena.

Aluetta halkoo aikoinaan autoliikenteen käytössä ollut väylä, joka jokunen vuosikymmen sitten muutettiin kävelykaduksi. Elinvoimaisuuden ja useiden alueen yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta tämä oli askel väärään suuntaan.

Kunnan on aika kannustaa maanomistajia

Keskustakolmion alueella sijaitsevilla yrityksillä on kasvu- ja laajentumishalukkuutta, joka on erinomainen asia ja niiden toteutumismahdollisuuksia tulee tukea.

Kunnan osalta on nyt aika kannustaa ja kaikin keinoin tukea sitä, että alueen maanomistajilta saadaan yhteistyössä esityksiä ja toimia, jotta tiedossa olevat ongelmat voidaan taklata.

Kunnan rooli muuttui ratkaisevasti. Yksityistä maanomistusta pitää kunnioittaa ja samalla tukea sitä, että kuntalaisten palvelut paranevat.

Keskustakolmion aluetta avataan jälleen liikenteelle

Kunnan toimenpiteenä Turengin keskustan osalta kehittäminen jatkuu ja parhaillaan on menossa keskustakolmion asemakaavamuutoksen laadinta.

Sen tavoitteena on muun muassa avata keskustakolmion aluetta jälleen liikenteelle ja vahvistaa siten yritysten elinvoiman edellytyksiä alueella. Samalla sen avulla pyritään siirtämään asiointiliikennettä kolmion sisälle ja huomioidaan siten myös kuntataajaman halki kulkevan runsaan raskaan liikenteen tarpeet ja liikenneturvallisuus.

Kysymys on myös kunnan tulopohjasta

Työllisyyden, yrittäjyyden ja palvelujen saavutettavuuden ja viihtyisän keskusta-alueen vahvistamiseksi kyse on myös kunnan tulopohjan vahvistamisesta. Taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä tulee lisätä, sillä se on keino säilyttää ja parantaa nykyisiä kunnan palveluja kuntalaisille. Tavoitteena on, että veroja ei koroteta.

Meille on yhteisesti tärkeätä, että alueemme menestyy ja vahvistuu yhdessä yritysten ja kuntalaisten toimesta.

Tämän toteuttamiseksi avainsana on yhteistyö. Yhteistyötä tarvitaan alueen yritysten ja muiden toimijoiden kesken ja kanssa. Yhteistyötä tarvitaan poliittisten ryhmien kesken. Allekirjoitamme tasavallan presidentin sanojen mukaisen tolkullisen päätöksenteon ja yhteisen tavoitteen eteen työn tekemisen tärkeyden.

Marko Ahtiainen

kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja (kok.)

Pirjo Alijärvi

kunnanhallituksen puheenjohtaja (sd.)

Janakkala

Lue myös: Turengin keskustan kehittämisestä kysytään kuntalaisilta (22.3.2021)

Janakkala hylkäsi S-marketin kaavan (22.3.2021)