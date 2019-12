Mielipide: Unelmien Hämeenlinna saadaan halvemmalla kuin toriparkit ja areenat

Unelmieni Hämeenlinna on #ihanlähellä: lähellä ihmistä tämän ollessa niin lapsi kuin vanhempikin.

Unelmieni Hämeenlinnassa koulujen kokoa pienennetään isontamisen sijaan – siinä on toriparkit ja areenat ohittavaa markkinointivoimaa kaupungille, kun on kertoa, että koulun koko Hämeenlinnassa on enintään 300 oppilasta, tai että täällä vanhustenhoidossa suhdeluku onkin 1.0 ainaisen henkilökunnan kiristämisen sijaan.

Unelmien Hämeenlinnassa päiväkodissa suhdeluvut ovat sellaiset, että työvoimapula korjaantuu jo uusilla asukkailla, jotka haluavat muuttaa Unelmien Hämeenlinnaan, koska työ on mahdollista tehdä hyvin ja #ihanlähellä pieniä ihmisen alkuja.

Lasten ja ikäihmisten on hyvä olla

Unelmien Hämeenlinnassa lapsen on hyvä olla, kasvaa ja harrastaa ja ikäihmisen nauttia eläkevuosistaan.

Voi varmuudella sanoa, että jos nämä kaksi asiaa on hoidettu hyvin, niin kaupunkiin riittää veronmaksajia niiden ikäryhmien väliin, koska he haluavat lastensa asuvan Unelmien Hämeenlinnassa, jossa opettajalla on aikaa huomioida myös yksilö.

Nämä veronmaksajat haluavat myös asua lähellä ikääntyviä vanhempiaan, joilla on kaupungissa hyvät palvelut.

Unelmien Hämeenlinnassa voisi uskoa, että lasten vaikeudet oppimisessa, mielenterveys- yms. asioissa jäävät alle maan keskiarvon.

Unelmien Hämeenlinna on rakennettavissa halvemmalla kuin toriparkit ja areenat.

Unelmien Hämeenlinna tuottaa varmuudella enemmän tuloja vuositasolla kuin yksikään megalomaaninen konsertti kaupungissamme.

Miksi menemme perä edellä puuhun?

Miksi siis menemme perä edellä puuhun ja samanaikaisesti kaivamme kuopasta syvempää – eikä sitäkään edes parkkitalolle.

Meillä ei ole enää Sunny Car Centerin tolppaa – oikeudenkäyntiä tosin on.

Mitäpä, jos meillä olisikin jatkossa Unelmien Hämeenlinna, josta ei tee mieli muuttaa pois ja josta keskustellessa muissa kaupungeissa puheeksi ei nouse enää se surkuhupaisa tolppa, vaan pienet koulut, joissa tulevaisuuden toivojen on hyvä kasvaa ja oppia, tai arvokas vanhustenhoito ja maan mukavimmat päiväkodit, joissa aikuisella on aikaa lapselle?

Kaupungin toiminnot samaan paikkaan

Unelmien Hämeenlinnassa palvelut ja päättäjät ovat myös #ihanlähellä – tiivistetään siis kaupungin lukuisat tytäryhtiöt ja toimet samaan paikkaan kaupungin keskustaan.

Unelmien Hämeenlinnassa kaikki kaupungin toiminnot tavoitat samassa paikassa, jolloin myös keskusta elävöityy ja kustannuksia säästyy, kun muut toimitilat voidaan myydä tai vuokrata tai vaikkapa muuttaa pieniksi kouluiksi.

Onhan siinä sitten jo perustetta vähän keskustan parkkipaikkojakin miettiä, kun kaupungin kaikkien yritysten hallinto on keskustassa.

Minä haluaisin asua Unelmien Hämeenlinnassa.

Jyrki Rantanen

Hämeenlinna