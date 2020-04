Mielipide: Unkari etääntyy yhä kauemmas demokratiasta

Unkari on ajautumassa yhä kauemmaksi eurooppalaisista ydinarvoista ja demokratiaihanteista.

Pääministeri Viktor Orban sai koronaepidemian myötä mahdollisuuden tehdä itsestään suvereenin päämiehen, jonka ei tarvitse enää kuunnella ketään.

Maan parlamentilla, jota Orbanin Fidesz-puolue hallitsee kahden kolmasosan määräenemmistöllä, ei ole poikkeustilan aikana mitään virkaa, vaan hallitus säätää ja antaa säätämiään asetuksia tiedoksi omavaltaisesti.

Niin kauan kuin parlamentissa säilyy määräenemmistö, voi Orban halutessaan pitää poikkeustilaa yllä rajattoman ajan.

Valta on kaapattu

Valta on Unkarissa kaapattu tavalla, joka perustuu demokratiaa kaventaville useamman hallituskauden ajan tehdyille toimenpiteille, jotka Orban saattoi ajaa läpi saatuaan kertaalleen riittävän vaalivoiton.

Valtaa on siitä eteenpäin pönkitetty maan lainsäädäntöä rukkaamalla. Esimerkiksi perustuslakeja Orban voi halutessaan muuttaa milloin tahansa puolueensa määräenemmistön turvin, ja on näin myös lukuisia kertoja tehnyt. Orban on lisäksi peukaloinut vaalijärjestelmää siten, että valtaa ei perinteisin vaalein ole helppo häneltä riistää.

Jo valmiiksi pelottava tilanne

Tilanne Unkarissa on jo valmiiksi pelottava. Nuoret koulutetut ihmiset karkaavat ulkomaille, tiede- ja kulttuuritoimijat ovat ahtaalla, vapaa media on kuollut, kouluissa opetetaan vain yhtä totuutta (opetuksen sisältö, oppikirjat ja opettajien työsuhteet on otettu kunnilta suoraan valtion alaisuuteen), vähemmistöjä leimataan ja

Euroopan unionia syyllistetään milloin mistäkin, vaikka Unkari on sen suurimpia nettohyötyjiä.

Halla-aho astui miinaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho astui Facebook-kommentissaan poliittiseen miinaan. Halla-aho antaa ymmärtää, ettei mikään nyt nähty anna aihetta pitää Unkarin demokratian, sanavapauden tai oikeusvaltion tilaa erityisen huolestuttavana.

Kommentti on Halla-aholta tavallistakin heikkotasoisempi ja osoittaa, miten huonosti hän tuntee Unkarin tilannetta tai kehitystä.

Sympatiat ovat ymmärrettävissä

Halla-ahon sympatiat Unkaria kohtaan sen sijaan ymmärtää. Orbanin kaltaisten oikeistopopulistien keinot ovat yhteneväiset: nostatetaan kansallismielisiä tunteita, etsitään syylliset, väheksytään tiedettä ja riippumatonta mediaa ja lietsotaan kovasanaista retoriikkaa kaikkea oman maailmankuvan ulkopuolista vastaan tietoisena tarkoituksena vastakkainasettelun vahvistaminen.

Unkari on matkalla kohti totalitarismia, vaikka avoimesta valtioterrorismista ollaankin vielä kaukana.

Hannah Arendt osuu oikeaan

Hannah Arendtin toteamus totalitarismista järjestelmänä, jossa ”poliittiset laitokset toimivat ainoastaan todellista valtaa pitävän ryhmän lavasteina” ja jossa aate on ”vallanpitäjille pelkkä väline kansan hallitsemiseen” on Unkarin kohdalla ainakin varsin osuva.

Tuomas Nieminen

kuntapoliitikko (vas.)

Hattula