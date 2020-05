Mielipide: Uudesta sairaalasta vähän kallis samba – Suunnistetaan kohti Pirkanmaata

Sairaalahoito on jokaiselle tärkeä asia jossain vaiheessa elämää. Olen tarvinnut sairaalapalveluja 2000-luvulla kolme kertaa ja saanut tarpeideni mukaista hoitoa onnistuneella tavalla toteutettuna.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) on ryhtynyt suunnittelemaan uutta sairaalaa Ahveniston harjulla toimivan keskussairaalan tilalle.

Muutama vuosi sitten työ aloitettiin kaavailemalla sijaintipaikaksi liian pientä aluetta rautatien vieressä Hämeenlinnan keskustassa ja kuulematta lainkaan alueella toimivan Suomen puolustusvoimien talousvarikon tai pääesikunnan edustajia.

Allianssi ei pysynyt tavoitekustannuksissa

Sittemmin sijoituspaikaksi valikoitui peltoalue Jukolan kaupunginosassa ja toteutusmalliksi valittiin allianssimalli, jossa sairaanhoitopiirin lisäksi ovat mukana rakennusyhtiö Skanska, asiantuntijayritys Sweco sekä arkkitehtitoimistojen yhteenliittymä.

Allianssi joutui vaikeuksiin tavoitekustannusten ylittymisen vuoksi ja sen johto vaihdettiin. Sairaanhoito-piirin asettamiin tavoitekustannuksiin 320 miljoonaan euroon ei edelleenkään olla pääsemässä, vaan kustannukset laitehankintoineen nousisivat jopa 410 miljoonaan euroon.

Näin mittavaa kustannuseroa ei ole mahdollista hyväksyä, joten hankkeen suunnittelu on keskeytetty.

Kuinkas tässä nyt näin kävi?

Sairaanhoitopiirin kunnissa asiaa on käsitelty. Forssa ja Riihimäki katsovat, että molempien paikalliset sairaalat tulisi liittää osaksi toiminnallista kokonaisratkaisua.

Kotikunnassani Janakkalassa edellytetään uuden sairaalan kustannustasoksi 200–250 miljoonaa euroa tai vähemmän ja toivotaan lisäksi käyttöä terveyskeskuksen sairaalalle. Hattulassa tilannetta pohditaan parhaillaan.

Emme tarvitse 18 maakunnan mallia

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on päätynyt erikoissairaanhoidon valta-kunnallisessa järjestämisessä viiden yliopistosairaalan mallin kannalle. Hänen kanssaan on helppo olla samaa mieltä. Me emme todellakaan tarvitse esillä ollutta 18 maakunnan mallia.

Viisi piiriä ja niiden ympärille kootut paikalliset valmiudet riittäisivät oikein hyvin. Esimerkiksi Kanta-Hämeen lonkka- ja polvinivelleikkauksista suurin osa tehdään nyt Coxassa Tampereella. Kokemukset ovat pelkästään myönteisiä. Etäisyyttä Tervakoskelta tai Hämeenlinnasta Tampereelle ei ole koettu ongelmaksi.

Kaupungin intressit vaikuttavat itsekkäiltä

Hämeenlinnan kaupungin intressit uuden sairaalan osalta ovat ymmärrettäviä, mutta vaikuttavat kovin itsekkäiltä.

Tiettävästi on niin, että muissa kunnissa olevien nykyisten sairaaloiden tulevaa roolia ei ole uuden sairaalan suunnittelun huumassa riittävästi selvitetty.

Tulisikin seuraavaksi tarkastella Forssan, Riihimäen ja Janakkalan nykyisten sairaaloiden roolia tulevassa ratkaisussa.

On suunnistettava kohti Pirkanmaata

Vaikuttaisi siltä, että sopimalla paikallisista järjestelyistä ja keskittämällä vaativimmat hoitomuodot Tampereen yliopistolliseen sairaalaan (TAYS) on mahdollista hyödyntää nykyistä sairaalakapasiteettia myös tulevaisuudessa ja välttää puolen miljardin euron investointi yhteen yksittäiseen kohteeseen kokonaan.

Nyt olisi otettava järki käteen ja suunnistettava kohti uutta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja jaettava sekä resurssit että vastuut seudullisesti ilman uusia hallintohimmeleitä.

Nykyisen Kanta-Hämeen sairaanhoito-piirin resurssit eivät selvästikään tähän riitä, joten tehtävä on suoritettava valtiovallan avustuksella. Muutoin asiasta muodostuu meille veronmaksajille laulun Kalle Tappisen tapaan ”vähän kallis samba”.

Kari Marttinen

Janakkala

