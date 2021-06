Mielipide: Vaalien päivityksessä ei pidä hätiköidä – Kuka valvoisi vaalisalaisuutta?

Uutispäällikkö Markku Uhari toivoo vaalitapamme päivitystä digiaikaan (HäSa 13.6.). Oletettavasti helppo sähköinen äänestys lisäisikin äänestysaktiivisuutta erityisesti nuoremmissa ikäluokissa.

Varmaankin turvallinen ja vaalisalaisuuden säilyttävä äänestysjärjestelmä olisi toteutettavissa esimerkiksi pankkitunnusten avulla, jos järjestelmän ylläpitäjät ovat kunniallisia ihmisiä, jotka haluavat sen toimivan rehellisesti silloinkin, kun se tuottaa heille itselleen vastenmielisen tuloksen.

Vaalien rehellisyyteen on voitava luottaa

Kansanvallan toimivuuteen ei kuitenkaan riitä, että vaalit ovat rehelliset. Kansalaisten on myös luotettava siihen, että ne ovat rehelliset.

Olen toiminut muutaman kerran vaalilautakunnan jäsenenä. Olen itse nähnyt ja ymmärtänyt miten luotettavasti homma toimii. Minun on helppo selittää kenelle tahansa, miksi yhdenkin äänen väärentäminen olisi suomalaisessa järjestelmässä vaikeaa ja riskialtista, ja laajamittainen vilppi täysin mahdotonta.

Sähköisen järjestelmän rehellisyyttä en pystyisi toteamaan. Ei auta, vaikka se olisi avointa koodia: enhän minä siitä mitään ymmärtäisi. Mistä tietäisimme, että juuri se sama koodi pyörii bitinkään vertaa muuttamattomana kaikissa järjestelmän koneissa? Ainoa perustelu, jolla voisin vakuutella vaalien rehellisyyttä epäluuloiselle kansalaiselle, olisi: ”meidän on uskottava gurun sanaan”.

Tietotekniikalla on voimansa

Tietotekniikan voima on siinä, että sen avulla yksi ihminen voi tehdä kerralla miljoona operaatiota, jotka kynällä ja paperilla tehtynä vaatisivat miljoona erillistä suoritusta. Tämä pätee yhtä hyvin hyödyllisiin laskutoimituksiin kuin vaikkapa äänten väärentämiseenkin.

Kotona äänestettäessä vaalisalaisuuden toteutumista ei voisi valvoa. Se mahdollistaisi äänten ostamisen ja myymisen sekä perheen sisäisen painostuksen.

Perheenpää voisi päättää muidenkin puolesta

Ehkä ongelma ei käytännössä muodostuisi isoksi, mutta olisi radikaali periaatteellinen muutos, jos sallisimme sen, että patriarkaalisissa perheissä perheenpää päättää kaikkien perheenjäsenten äänistä.

Sama vaalitapa on palvellut meitä hyvin yli sata vuotta. Tämän voi toki nähdä nolona pysähtyneisyytenä, mutta sen voi nähdä myös osoituksena siitä, että järjestelmä on hyvä. Sen perusteiden muuttamisessa on syytä noudattaa äärimmäisen varovaista harkintaa.

Tiera Laitinen

Hämeenlinna