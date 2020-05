Mielipide: Vanhoja ihmisiä vähätellään ja meille leperrellään kuin pienille lapsille

Näinä kuukausina, viikkoina ja päivinä on keskusteltu paljon ikäihmisten – suomeksi sanottuna vanhojen ihmisten – eristämisestä karanteeniin koronataudin vaivatessa koko maata ja melkeinpä koko maailmaa.

Hallituksen antaessa ohjeitaan ja suosituksiaan käyttöön on otettu 70 vuoden ikäraja. On arvioitu tiettävästi ihan lääketieteellisin perustein, että viruspöpö iskee herkimmin sen ikärajan ylittäneisiin.

Tuskinpa viruspöpöt ihan tarkan kategorisesti hyökkäävät, mutta tietysti ihmisten suojelussa pitää jonkinlaisia mittatikkuja olla ja avuksi löytää.

Ikäasioita on syytä pohtia laajemminkin

Ihmisten ikäasioita on varmaan syytä pohtia laajemmaltikin. Kun koronataudista päästään eroon, on ikäasioita pidettävä mielessä muutenkin. On kyllä pidetty tähänkin asti.

Nimimerkillä ”Kokemusta ylenkatsomisesta on” voin kertoa, että kun ihminen ikääntyy, häneen aletaan suhtautua kovin kummallisesti – monin eri tavoin kummallisesti.

Pitkän päivätyön ja elämäntyön tehneitä ihmisiä vähätellään. Heitä ei oteta monissa asiointipaikoissa oikein ”tosissaan”. Heiltä halutaan vähentää itsemääräämisoikeutta. Vähättely ja nenänvartta pitkin katsominen on tavallista.

Leperrellään kuin pienelle lapselle

Ikäihmisille saatetaan leperrellä kuin pienelle lapselle. Joskus ikäihmisistä tuntuu siltä, että kanssakulkijat arvioivat järjenjuoksun vähenevän sitä mukaa kun vuosia kertyy elämänvitjaan.

Toki on selvää, että ruumis tulee raihnaiseksi vanhuuden päivinä. Tarvitaan kaikenlaisia apuvälineitä, rollaattoreita, keppejä, kuulokojeita ja vahvistettuja silmälaseja. Eivät ne apuvekottimet kuitenkaan ole merkkejä aivotoiminnan päättymisestä.

Puheet vanhuudenhöperyydestä joutavat hiiteen

Ikäihmisille tulee usein myös muistisairautta ja havainnointikyky voi heiketä monin tavoin, mutta joutavanpäiväiset puheet vanhuudenhöperyydestä pitäisi unohtaa tai ainakin sellaisia vähentää.

Ikäihmiset ansaitsevat nuorempien tuen ja kunnioituksen. Usein ikäihmiset voivat kokemustensa mukaisesti myös ohjata monien hankkeiden kehittämistä. Ja nuoret muistakoot: kello käy heidänkin kohdallaan ja aika kuluu nopeasti.

Ahti Hietanen

Hämeenlinna