Mielipide: Vapaiden maatiaiskissojen puolesta – Ymmärrys menee yli, kun tavallisia pentuja myydään 400 euron hintaan

Olen asunut nuoruuteni maalla ja meillä oli aina kissoja. Kissoja, jotka olivat vapaana koko kylän alueella ja metsästivät hiiriä ja rottia.

Tuntuu siltä, että olen jäänyt jälkeen tämän päivän kehityksestä sekä tietotekniikassa sekä kissojen suhteen.

Uusissa tietokonejutuissa menee ymmärrys herkästi yli, mutta niin menee myös näissä uusissa kissajutuissa: ihan normaaleja maatiaiskissan pentuja myydään 400 euron hintaan. Aikaisemmin näitä kissanpentuja saatiin ilmaiseksi.

Kissoja ei saisi olla enää vapaana, ei edes taajamissa. Vapaana liikkuvia kissoja luukutetaan ja viedään löytöeläinkotiin. Omistaja saa lunastaa kissansa takaisin 100 euron hintaan.

Vastuuttomat ihmiset jättävät heitteille

Tämän päivän kissat eivät yleensä ole kulkukissoja. Niillä on oma koti, jossa saavat ruokaa ja suojaa. Siis yleensä. On tietenkin ihmisiä, jotka keväällä ottavat kissanpennun kesämökilleen ja syksyllä kaupunkiin muuttaessaan jättävät kissan heitteille.

Nämä ihmiset ovat vastuuntunnottomia aikuisia ja näitä kesäkissoja tulee löytöeläinkotiin syksyllä. Kissoista huomaa kyllä käytöksen perusteella, ovatko kulkukissoja vai kodin omistavia kissoja.

Kissa on saalistava eläin

Kissa on saalistava eläin, jonka vaistot toimivat sen ollessa vapaana. Ammoisista ajoista lähtien kissojen tehtävänä on ollut maataloissa hiirien ja rottien saalistaminen.

Taajamissa on tänä päivä hiiri- ja rottaongelmia. Näitä tuhoeläimiä torjutaan myrkyttämällä. Yksi kissa taajamassa saalistaa kymmeniä hiiriä ja rottia, eli tämä kissojen tarjoama ratkaisu tuholaisongelmaan ei tarvitse myrkkyjä.

Kuten mainitsin aikaisemmin, niin minulla on ollut aina kissoja, jotka ovat saaneet liikkua vapaasti.

6-vuotias Köpi vei sydämeni

Minulla on jo kolmas koira menossa, mutta tuntuu, että kissa puuttuu. Kävin Onnentassussa katsomassa kotia etsiviä kissoja. Siellä oli Köpi, joka vei sydämeni. Ilmoitan naapureilleni, että naapurustoon tulee 6-vuotias leikattu ja sirutettu tosi ihana kolli. Nyt jo on tullut yhden naapurin mielipide, että on tosi kiva, että tänne tulee kissa, joka saalistaa naapurustossa olevia jyrsijöitä.

En todellakaan tuomitse ihmisiä, jotka ottavat sisäkissan. Se on heidän juttunsa.

Marja Tolonen

Hausjärvi