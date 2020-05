Mielipide (vas.): Hallitus on onnistunut kriisin hoidossa vaikeassa tilanteessa

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen arvosteli hallituksen toimintaa koronaepidemian aikana erityisesti kasvosuojaimiin liittyen (HäSa 15.5.).

Hallitus on kuitenkin toiminut ennennäkemättömässä tilanteessa ripeästi ja saanut koronatartuntojen kasvun kuriin niin että yhteiskuntaa voidaan taas lähteä avaamaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi alkuvuodesta, että Suomen varautumisen taso on hyvä kansainvälisesti katsottuna.

Huoltovarmuuskeskuksen surullisen kuuluisissa maskihankinnoissa ei ole puolusteltavaa.

Varmuusvarastointi antoi aikaa

Varmuusvarastointi antoi Suomelle kuitenkin aikaa hankintoihin tilanteessa, jossa Kiinan markkinat olivat maan eristyksen johdosta suljettuina.

Koronaepidemian erityispiirre on ollut, että suojavarusteita tarvitaan todella paljon. Siksi ongelmia saatavuudessa ja hankinnoissa on ollut ympäri maailmaa. Tilanne on nyt parantunut ja kotimainen tuotanto alkamassa.

Tilanne ollut ennennäkemättömän vaikea

Hallitus on hoitanut koronatilannetta väsymättä ennennäkemättömän vaikeassa tilanteessa.

Toimillaan hallitus on saanut koronatartuntojen kasvun taltutettua ja sairaanhoidon kantokyvyn turvattua. Myös rajoitustoimien kielteisiä seurauksia ihmisille, työpaikoille ja yrityksille on torjuttu monin keinoin.

Pekonen toiminut aktiivisesti

Pelkästään ministeri Pekonen on omalla vastuualueellaan muun muassa säätänyt aivan uuden väliaikaisen tuen koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleville, parantanut työttömyysturvaa mm. poistamalla työttömyyden alun omavastuupäivät ja antanut työeläkeyhtiöille mahdollisuuden pidentää eläkemaksujen maksuaikaa.

Pekonen on myös säätänyt työeläkemaksuihin helpotuksia sekä käynnistänyt rahoitushakuja järjestöille ja kunnille koronatilanteeseen vastaamiseksi.

Tasa-arvoisuus ollut Suomen vahvuuksia

Suomi on toistaiseksi selviytynyt hyvin koronaepidemian keskellä. Tästä kiitoksen ansaitsevat niin ripeästi toiminut hallitus, järjestöt, yritykset kuin kansalaisetkin.

Kriisin keskellä vahvuuksiamme ovat olleet tasa-arvoinen yhteiskunta ja yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistyö.

Juha Hiltunen

puheenjohtaja

Hämeen Vasemmistoliitto

