Mielipide: Venäjä jatkaa valehteluperinnettä uhittelussa Ukrainalle – Venäläinen "kyllä" tarkoittaa "ei" ja päinvastoin

Sodan ensimmäisiä uhreja ovat moraali, totuus ja rauha. Tunnetaan jopa käsite moraalikato.

Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan Putinin tiedotustiimi – “valehtelijoiden klubi” – pystyy ilman kritiikkiä ja vastaväitteitä esittämään “sotilaallisen erikoisoperaation” syistä sekä kulusta valheellisia ja vääristettyjä väittämiä, jotka Venäjällä julkaistaan sellaisinaan.

Venäjä soveltaa Neuvostoliiton “parhaita perinteitä”, kääntäessään asiat ylösalaisin. Näennäisellä diplomatialla ja harhauttavalla informaatiosodankäynnillä ostetaan vain aikaa omille jatkotoimille.

Sota on irvokas osoitus siitä, mitä tapahtuu, kun media on itsevaltaisen johdon talutusnuorassa ja julkaisee vain sen hyväksymää sisältöä. Venäjä kohtelee Eurooppaa etupiirin näkökulmasta.

Valheet törmäävät myrskyyn

Muun maailman vapaassa mediassa venäläiset valheet törmäävät kritiikkimyrskyyn. Faktatiedon merkitys on vain kasvanut valemedian, trollauksen, kyber-, informaatio- ja muun hybridivaikutuksen sekä yleisesti aseettoman manipulaation kentässä.

Putinin johtokausilla on sentään maalailtu hyviäkin tarkoituksia Euroopan rauhan ja kohtuullisten naapuruuksien ylläpitämiseksi. Putinin tiedotustroikkaan voidaan tässä nimetä ulkoministeri Sergei Lavrov ja eri tehtävissä toiminut Dmitri Medvedev.

“Me luomme oman maailmamme”

Putin viritti valhemaailmansa Münchenin turvakokouksessa 2007: “Me emme jatka enää näin. Me luomme oman maailmamme, joka johtaa muita.”

Lavrov lausui kuitenkin tammikuussa 2008 sovinnollisesti: “Venäjän ulkopolitiikka on kansainvälisiä lakeja kunnioittavaa, pragmaattista ja ideologiasta vapaata.

Pääministeri Medvedev avusti helmikuussa: “Euroopassa on sotien jälkeen ollut pitkä kausi, jonka aikana ei ole taisteltu, revitty maata rikki eikä jaettu omaisuuksia uudelleen, vaan on yksinkertaisesti kehitytty. Mekin tarvitsemme sellaisen kauden.

Venäjä vain kävi elokuussa sodan Georgiaa vastaan, jolta kähvelsi Etelä-Ossetian ja Abhasian.

Ääni muuttui, kun sota alkoi

Vuonna 2014 Venäjä annektoi Ukrainalta Krimin, ja aloitti Donbassin separatistialueen kriisin tukemisen. Putin korosti (HäSa 19.3.2014) venäläisten veljellisiä suhteita Ukrainaan ja että Venäjä ei tavoittele Ukrainan jakamista.

Ääni alkoi muuttua “Kremlin kelloissa”, kun Venäjä aloitti 24.2.2022 Ukrainan sodan. Putinin suuri huijaus edeltävien “sotaharjoitusten” nimikkeellä oli alkanut jo edellisenä kesänä.

Alkuperusteena oli Putinin väittämänä Ukrainan suorittama kansanmurha Donbassin aluieella.

Putin: “Venäjän on pakko puolustaa itseään ja Ukrainan kansaa. … Itsenäistä Ukrainaa ei voi olla. Se on ristiriidassa venäläisen historiakäsityksen kanssa… Länsi on valheiden valtakunta…”

Lavrov, josta oli kehittynyt Kremlin ammattivalehtelija, avasi rehellisyydenpuuskassaan ajatteluaan kesäkuussa: “Venäjä ei ole putipuhdas. Se on mikä on, emmekä häpeä näyttää mitä olemme.”

Medvedev julisti turvallisuusneuvoston puheenjohtajana heinäkuussa: “Ukrainalaiset ovat äpäriä ja degeneroituneita. Niin kauan kuin elän, tulen toimimaan niin, että he katoavat maan päältä.”

Navalnyi sai yösijan – kiven sisällä

“Totuudenpuhuja ei saa yösijaa” Venäjällä, tosin Aleksei Navalnyi on saanut, mutta vain kiven sisällä.

Valheella on lyhyet jäljet, ja totuus ei pala tulessakaan Ukrainan raunioilla.

Vapaan median tärkeä tehtävä demokratian tukipaaluna on tarjota tarkistettua ja luotettavaa tietoa, jonka varaan yleisö voi rakentaa näkemyksensä maailmasta.

Hybridiosaamiskeskus näkee epäuskottavuudessa Venäjän keskeiseksi toimijaksi ja seurattavaksi.

Lukuohjeena venäläiselle valehtelulle: kyllä-ilmaisut muutettakoon ei-sanoiksi ja päinvastoin.

Reino Laajaniemi

majuri evp.

Hämeenlinna

Keskustelukerho Kymppikaartin puolesta